محافظ سوهاج: إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوى بجهينة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن البدء في إجراءات إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي الغربي بمركز ومدينة جهينة، على مساحة 19.5 فدان، بالتعاون مع الجانب الكوري، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية؛ لإنشاء مصانع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة، والتخلص الآمن منها، حفاظًا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم استقبال الوفد الكوري؛ لمعاينة الموقع المقترح لإقامة مصنع تدوير المخلفات، مشيرًا إلى أن المصنع سيقوم بتدوير المخلفات بشكل يومي لإنتاج السماد العضوي لاستخدامه في الزراعات ودعم التربة، بالإضافة إلى إنتاج مادة الـRDF التي تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت؛ وإعادة تدوير المخلفات الحديدية، مشيرًا إلى أن الخط الكوري الجديد يحتوي على ملقاط لجذب المخلفات الحديدية، وفرز المخلفات العضوية، والاستفادة من المخلفات بشكل كامل.

وفى سياق آخر، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال "عيد القيامة المجيد، وشم النسيم".

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس والأديرة، ورفع كفاءة المتنزهات والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولًا بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، ومتابعة حركة المركبات وخطوط السير، والتنسيق أيضًا مع الحماية المدنية لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة، وكذلك التنسيق مع التموين لتوفير كل السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الموجودة بالمحافظة، ومضاعفة أعداد الأطباء في أقسام الطوارئ، والتأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات، خلال إجازات الأعياد.

كما وجه الفقي بضرورة التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وتمام ترخيصها، ومراقبة المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين.