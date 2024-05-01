الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج: توريد 20 ألفًا و753 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الموسم

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن توريد 20 ألفًا و753 طن أقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد القمح يوم 15 أبريل الماضي وحتى الآن، مشيرًا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات.

وأكد "الفقي" على جميع الجهات المعنية بتذليل أي عقبات أمام المزارعين، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، والمتابعة المستمرة لعمليات التوريد، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المتسلمة، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي 2024 بجميع صوامع وشون المحافظة.

يذكر أن مساحات القمح المزروعة هذا العام بلغت 183 ألفًا و518 فدانًا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 17 موقعًا تخزينيًا، بالإضافة إلى تشكيل لجان تسلم الأقماح، وبلغ سعر إردب القمح هذا العام وفقًا لدرجة النقاوة ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣,٥، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و١٩٠٠ جنيه درجة نقاوة ٢٢,٥.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الصوامع توريد القمح مزارعين موسم الزراعي 2024

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