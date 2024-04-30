الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

بسبب خلالفات المصاهرة.. شاب يشعل النيران فى سيارة شقيق زوجته بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بسيارة بدائرة قسم ثاني سوهاج، دون حدوث إصابات.

كانت اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقت إخطارًا من مأمورقسم ثاني سوهاج  يفيد بنشوب حريق بسيارة دائرة القسم واحتراق السيارة بالكامل، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

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وبالفحص تبين من خلال الانتقال والمعاينة نشوب حريق بسيارة أسفل إحدى المنازل بدائرة القسم، حيث تبين نشوب الحريق بالسيارة ملك المدعو “محمد ص ط م ا”، 49 عاما- مشرف مبيعات بشركة خاصة - ومقيم بذات الناحية حال توقفها أسفل منزله بذات الناحية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وأفاد مالك السيارة بمضمون ما تقدم اتهم زوج شقيقته المدعو إسلام ك ك ع- سن 40 - ومقيم  قسم أول سوهاج بإشعال النيران بسيارته بسبب خلافات المصاهرة، تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق

وفى سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا، جنوب محافظة سوهاج، بين طرفين، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وضبط المشاركين فيها.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور البلينا يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.


وبالفحص تبين من خلال التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث المركز، وجود مشاجرة ومصاب بين طرف أول: حسين ي ط ا- 30 سنة، عامل، مصاب بـ"طلق ناري بالفخذ اليسرى"، وشقيقه عمر ي ط ا- 35 سنة، عامل، مصاب بـ"طلق ناري بالعضد الأيسر"، ونجل عمومتهما محمد ا ص م- 25 سنة، عامل، مصاب بـ"رش خرطوش بالوجه"، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وبين طرف ثانٍ: عبدالجبار م ع ا- 26 سنة، عامل، وعمه المدعو عبدالراضي ع ا م- 30 سنة، عامل، والطرفان مقيمان بذات الناحية.

وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، واتهم الأول من الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته، ما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز جرجا


كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، بين طرفين بسبب الخلافات على حد فاصل، وتم ضبط 6 من المشاركين في المشاجرة، من بينهم 4 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز جرجا، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

وبالفحص تبين خلال التحريات، التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، وجود مشاجرة ومصابين بمركز جرجا بين طرف أول: "أحمد ب ا ح"، 52 سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى وجرح بفروة الرأس، ونجلاه "عاطف ا ب ا" 28 سنة، عامل، مصاب برش خرطوش بالساق اليسرى، و"تهاني ا ب" 23  سنة، مصابة برش خرطوش بالقدم اليمني، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وطرف ثانٍ: "حسين م ع ح" 55 سنة، سائق، ونجل عمومته "عبدالعال ع ع" 43 سنة، عامل، وزوجة شقيق الأول وعمة الثاني "كريمة ع م ا" 55 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح رضي بفروة الرأس وآخر باليد اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى جرجا العام.

قوات الحماية المدنية بدائرة قسم ثاني سوهاج اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير امن سوهاج حريق بسيارة مأمور البلينا

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