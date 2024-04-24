إصابة عامل بطلق ناري على يد جاره في سوهاج

استقبل المستشفى الجامعى بسوهاج عاملًا، مصابًا بطلق ناري وجروح متفرقة على أثر خلاف مع أحد جيرانه بمركز العسيرات جنوب سوهاج.

ظهرت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج إخطارًا من نقطة شرطة المستشفى الجامعي، يفيد بوصول "محمد ر ع ا" 18 عامًا، متأثرًا باصابته بطلق ناري بالساق اليسرى.

بالانتقال وإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير المباحث الجنائية، وقادها ضباط المباحث بالمديرية تبين من سؤال والد المجني عليه "رفعت ع ا ب" 58 عامًا، مزارع، ومقيم بذات الناحية، عن سبب أصابة نجله، إتهم "عبدالرحمن ا ع ع" 19 عامًا، عامل ومقيم بذات الناحية، بالتعدي على نجله المذكور، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نجم عنه إصابته، بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بينهم.

وبتكثيف البحث واستصدار إذن النيابة وضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقع وأرشد على مكان السلاح المستخدم في الواقعة.