الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أوقاف سوهاج تنظم 4 ندوات علمية اليوم

الندوات بسوهاج
الندوات بسوهاج

أعلنت مديرية الأوقاف بسوهاج برئاسة الدكتور محمد حسنى عبد الرحيم وكيل الوزارة، أنه في إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ودور الوزارة الدعوي والعلمي والتثقيفي، وضمن جهودها في التوسع في نشاط الندوات العلمية لنشر الفكر الوسطي المستنير، تقرر إقامة اليوم الإثنين بعد صلاة العشاء (٤) ندوات علمية بمحافظة سوهاج تحت عنوان "مكانة الأخلاق في الشريعة الإسلامية".

وأوضحت المديرية أنه تم تقسيم الندوات على ٤ مساجد كبرى بالمحافظة تضم المحافظة والشمال والجنوب وذلك على النحو التالي:

- مسجد "العارف بالله" بمدينة سوهاج وسيحاضر فيه كل من: الأستاذ الدكتور أبو الحسن عطية مسعد، أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج، والأستاذ الدكتور علاء حسن جابر، أستاذ العقيدة المساعد بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج، وفضيلة الشيخ محمد السيد عبدالفتاح، إمام المسجد.

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تم اختيار مسجد "الحق" بسوهاج في شارع الجرجاوية بالقرب من مبنى الجوازات، حيث يحاضر فيه الأستاذ الدكتور أحمد فهمي علي، أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج، والأستاذ الدكتور سعد خلف عبدالوهاب، أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج، وفضيلة الشيخ خلف محمود عبدالحميد، إمام المسجد.

كما تم اختيار مسجد "آل حجازي" بني حميل في البلينا جنوب محافظة سوهاج، حيث يحاضر فيه الدكتور خالد الديب عبدالعزيز، أستاذ الدعوة المساعد بكلية أصول الدين بأسيوط، والدكتور عبدالله عبدالعزيز جلال، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، وفضيلة الشيخ عادل علي أحمد عبدالجواد، إمام وخطيب.

وأخيرًا تم اختيار مسجد "آل نفادي" بطهطا شمال محافظة سوهاج، حيث يحاضر فيه الأستاذ الدكتور علي حسن العشري، أستاذ الدعوة بكلية أصول الدين بأسيوط، والدكتور رمضان حسن ضاحي، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج، والدكتور عاطف مصطفى محمد أبوزيد، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج.

مديرية الأوقاف بسوهاج الدكتور محمد حسنى عبد الرحيم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عنوان مكانة الأخلاق في الشريعة الإسلامية سوهاج

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