الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني: الانتهاء من إعادة إعمار 40 منزلاً بـ"سفلاق سوهاج"

المنازل بعد تطويرها
المنازل بعد تطويرها

أعلنت جمعية الأورمان أحد أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى أنها انتهت من اعادة اعمار وتأهيل 40 منزلاً بقرية سفلاق بمركز ساقلته بسوهاج، حيث تم اعادة اعمارهم فى وقت قياسي وعلى احدث طراز ولاقت قبول واستحسان الاهالى.  

وأكد د.رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج أن اعادة اعمار منازل الأسر الاولى بالرعاية جاء في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

متمنًا، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تضمنت داخل البيت الواحد تأهيل وتشطيب منزل 4 حجرة وصالة ومطبخ وحمام حيث تم (إستكمال المبانى _ تعريش الاسقف الخشبية _ تأسيس الكهرباء _ تأسيس السباكه بالمنزل _ تركيب ابواب وشبابيك _  محاره المنزل  _  عمل ارضيات المنزل بالسيراميك وحوائط المطبخ والحمام _ دهان حوائط المنزل بالبلاستيك ودهان الابواب والشبابيك باللاكيه _  تشطيب واجهات المنزل - تشطيب سباكه وكهرباء المنزل)، فضلًا عن فرشها وتأثيثها بالكامل.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، لدعمه المستمر لمؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيدًا بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ سوهاج، فدائمًا مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جمعية الأورمان أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بسوهاج

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