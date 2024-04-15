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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة سوهاج" يجتمع بمديرى العموم والإدارات لمناقشة آليات العمل

الاجتماع
الاجتماع

ترأس الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم المديرية ومديري الإدارات الفنية والإدارية بها؛ لمناقشة ما تم خلال فترة العيد من أعمال، بحضور الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية.

وبدأ وكيل صحة سوهاج الاجتماع بتوجيه الشكر للفرق الطبية جميعًا على مجهوداتهم المبذولة تجاه المرضى.

كما ناقش خلال الاجتماع، آليات العمل وسبل تطوير وتحسين الخدمات والتوسع بها، وتوفير عدد من الأطباء في تخصصات مختلفة تحتاجها بعض المستشفيات، كما أكد على الالتزام بتطبيق اللوائح المنظمة للعمل وللخدمات وخاصة اللائحة 75 والتي تم العمل بها مؤخرًا، كما وجه بضرورة متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بوحدات الرعاية الأولية وتحسين الخدمة الطبية بتلك الوحدات وتطويرها. 

كما كلف وكيل صحة سوهاج إدارة التمريض بإعداد خطة تدريبية تستهدف الكوادر التمريضية في بعض الأقسام الهامة لزيادة مهاراتهم، مشددًا على ضرورة متابعة فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات والمنشآت الصحية بصورة مستمرة، والتأكد من قيامهم بمهام عملهم وتدريبهم باستمرار على أحدث بروتوكولات مكافحة العدوى.

الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور أحمد عبد الكريم الإجتماع لفرق الطبية

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