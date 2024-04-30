تفاصيل مثيرة فى قضية مقتل جواهرجى الخواجة حسنى

«بعنا خاتم ودبلة بعشرين ألف جنيه».. تفاصيل مثيرة في قضية مقتل الخواجة حسني الخناجري كشفت عنها التحقيقات عقب إحالة 5 متهمين لمحكمة الجنايات.

ضائقة مالية

وتبين أن المتهم يدعى «م.ح»، 44 سنة، فني مصاعد، يمر بضائقة مالية عقب وقوع خلافات مع زوجته واختفائها بالأطفال ومنعه من رؤيتهم لعدم إنفاقه عليهم، فقرر هنا التخطيط لسرقة محل مصوغات ذهبية وأقنع الضحية بأنه صرف وديعة بمبلغ مليون جنيه ويريد بها مصوغات ذهبية، وتركه يحضر الذهب، وتوجه وغير ملابسه وارتدى كاب وأحضر سلاحًا أبيضًا وحقيبة وعاد مرة أخرى للمحل.

وعقب مكوثه فترة خلال تجهيز الضحية المصوغات الذهبية وفقًا للمبلغ المحدد طلب المتهم من العامل بالمحل الذهاب وشراء علبة سجائر له فوافق وتوجه لتنفيذ طلب المتهم، فاستغل الفرصة واستخدم سلاحه في طعن جسد المتهم واستولى على المشغولات الذهبية وفر هاربًا.

وقالت إحدى المتهمات في القضية - شقيقة المتهم - إنه يوم الواقعة ذهب لها البيت وطلب منها تجهيز ملابسه في حقيبة لسفره للعمل في أسوان، وبالفعل استجابت له وأعطاها «دبلة وخاتم ذهب» وطلب منها التصرف وبيعهما لحاجته للمال فنزلت لأحد الصاغة وبالفعل تمكنت من بيعهما بمبلغ عشرين ألف جنيه.

وعقب ذلك أخذ المتهم منها المبلغ وخرج ثم عاد في الليل، وأخبرها أنه عاد من السفر حتى جاءت الأجهزة الأمنية وألقت القبض عليهما.

مسروقات محل حسني الخناجري

وتبين سرقة «4 غوايش أطفال عيار 18، کونش سادة 4 جرامات في الواحدة - 4 غوايش سادة عيار 21 عليها لوجو NA نشأت عبد الشهيد الواحدة في حدود 10 جرامات تقريبًا مقاس 22 - 2 غويشه مقاس 20 عيار 21 لوجو NA الواحدة حوالي 10 جرامات - 4 خواتم عيار 18 الواحد حوالي 4 جرامات - 4 سلاسل بتعليقة الأولى عين حورس بتعليقه نفرتيتي 12 جرامًا - 2 سلسلة شاوبر 8 جرامات تعليقه الله أكبر عيار 18».

كما تبين سرقة: «سلسلة حمصة عيار 18 حوالي 6 جرامات حلق سيجارة سادة حوالي 8 جرامات عيار 18 - 2 حلق بريمة على الودن عيار 18 الواحد 2 جرام تقريبًا - سبيكة وزن 5 جرامات شركة بيتي سي عيار 24 - سبيكة وزن 10 جرامات شركة بيتى سي عيار 24 - جنيهان وزن 8 جرامات شركة بيتى سي عيار 21 - سبيكة جولي وزن 2.5 جرام عيار 24 - خاتم ربع جنيه عيار 21 - ميدالية بدون تعليقه وزن 6 جرامات ونصف عيار 18».