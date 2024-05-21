جونسون: الكونجرس على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد الجنائية الدولية

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن الكونجرس على استعداد لاتخاذ أي إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها العقوبات، في حال أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بحسب القاهرة الإخبارية.

وقال "جونسون" في بيان له، إن "الكونجرس يدرس جميع الخيارات، بما فيها فرض العقوبات لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان وجود عواقب لقادتها في حال المضي قدمًا بذلك، وإذا سمحنا للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد القيادة الإسرائيلية، فستكون قيادة بلادنا التالية"، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".

وشدد "جونسون" على أن "هذه المحكمة لا تتمتع بأي سلطة على إسرائيل أو الولايات المتحدة".

يُذكر أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان قد أعلن عن طلبه بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف جالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.