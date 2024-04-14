ضمن مبادرة "مع الناس".. توفير السكر المدعوم بـ27 جنيهًا فى سوهاج

دشنت أمانة حزب الشعب الجمهورى بمحافظة سوهاج منفذًا متنقلًا جديدًا لبيع السكر المدعوم بسعر المصنع بتكلفة 27 جنيهًا في شارع سيتى بمدينة سوهاج، وذلك ضمن مبادرة "مع الناس" التى أطلقها الحزب لدعم أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، وذلك تحت إشراف وتنفيذ الأستاذ الدكتور علاء غالب، الأمين المساعد للحزب، وبالتعاون مع شباب الحزب.



وقال الدكتور علاء غالب، الأمين المساعد للحزب، إنه فى إطار المشاركة المجتمعية للحزب ودعم مبادرة توفير السلع الأساسية للمواطنين، حرصت أمانة محافظة سوهاج على توفير (2 طن) من السكر وطرحه بسعر التكلفة للجمهور، بجانب المنافذ الثابت والمعارض لتحقق أكبر قدر من إفادة المواطنين.

وتُنفذ المبادرة بمحافظة سوهاج، تحت رعاية اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، والمهندس محمد عويضة، أمين المحافظة، والنائب نشأت فؤاد عباس، أمين تنظيم المحافظة.

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يذكر أن حزب الشعب الجمهورى نجح خلال الفترة الماضية في توفير كميات كبيرة من السكر وتوزيعها على مستحقيها، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة ومعارض أهلًا رمضان ومقرات نواب الحزب.

وكانت أمانة حزب الشعب الجمهورى بمحافظة سوهاج دشنت فى وقت سابق منفذ بيع السلع الغذائية داخل قرية "بنى حميل" بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "مع الناس"، التى أطلقها الحزب لدعم أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت إشراف وتنفيذ الدكتور أسامة العريبى، أمين التقييم والمتابعة بالحزب.



وتُنفذ المبادرة بمحافظة سوهاج تحت رعاية اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج وأمين المحافظة وأمين تنظيم المحافظة.



يذكر أنه تم توفير كميات كبيرة من السكر والأرز والسلع الغذائية وتعبئتها من خلال كراتين رمضانية بأسعار مخفضة.