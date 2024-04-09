الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محافظات

محافظ سوهاج: تخصيص 205 ساحات و8 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الفطر

جريدة الدستور

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن وزارة الأوقاف خصصت 205 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بسوهاج هذا العام، وتم تكليف الوحدات المحلية المختلفة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، وتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة العيد.

وأوضح الدكتور محمد حسني عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المديرية استعدت لصلاة عيد الفطر المبارك بـ205 ساحات موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى سوهاج سوف يؤدى فيها صلاة العيد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة، أحدهما رئيسي والآخر احتياطي.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

الأوقاف الوحدات المحلية مديرية وكيل وزارة التموين بسوهاج سوهاج وزارة الأوقاف ء طارق الفقي

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