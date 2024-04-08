وكيل "صحة سوهاج" يتفقد سير العمل الصباحى بـ5 منشآت صحية

أجرى الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقه الدكتور عمرو عبدالفتاح، عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل والانضباط بعدد من المنشآت الصحية، حيث تفقد خلال الزيارة مركز رعاية طفل شرق ووحدة الأطفال كريمي النسب والمجلس الطبي العام، واطمأن وكيل صحة سوهاج إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



كما تفقد أيضًا مكتب صحة ثان، وتلاحظ تغيب عدد من العاملين، وعلى الفور تم التوجيه بإحالتهم للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار استعدادات مديرية الصحة بسوهاج لاستقبال عيد الفطر المبارك، والحرص على متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمنشآت المحافظة الصحية.



وتفقد أيضًا وكيل صحة سوهاج سير العمل بمستشفى الرمد، حيث وجه بمتابعة الصيانة المستمرة للأجهزة بالمستشفى ورفع كفاءة العيادات به، لتقديم خدمة أفضل للمرضى.

كما أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.



وشدد وكيل الوزارة على تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة، ومنع الإجازات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم، والتأكد من أرصدة بنوك الدم ومشتقاته لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.



وأضاف "محروس" أنه تم التوجيه بزيادة أعدد الأطباء والتمريض بالمستشفيات بالنوبتجيات والسهر، وخاصة في الأقسام الحرجة كالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات، لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.

وأشار إلى التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية بسوهاج، لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسبًا لأي أحداث طارئة، موجهًا الإدارة العامة للطب العلاجي والإدارة العامة للطب الوقائي بمتابعة الخدمات العلاجية والوقائية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المختلفة، وتكثيف مرور فرق التفتيش والمتابعة أثناء فترة إجازة عيد الفطر المبارك.



