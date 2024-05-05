الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الإعلام العبرى يكشف تفاصيل قصف معبر أبوسالم ووقوع قتلى وجرحى

قتلي الاحتلال
قتلي الاحتلال

أعلن مستشفى سوروكا، مساء الأحد، استقبالها 10 إصابات بين جنود الاحتلال في الهجوم على معبر كرم أبوسالم منهم 3 في حالة الخطر.

وذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم، أن الصواريخ أصابت أهدافها قرب كرم أبو سالم، بعد إطلاقها بنحو 8 ثوانٍ فقط.

أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 جنود في عملية كرم أبوسالم، التي نفذتها كتائب القسام بمنظومة الصواريخ "رجوم".

وقبل قليل، كشفت القناة الـ12 العبرية تفاصيل عن قصف كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس موقع كرم أبوسالم شرق رفح.

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الاحتلال يقصف منطقة ميراج شمال رفح الفلسطينية

سقوط قذيفتين داخل تجمع للجنود

وأوضحت القناة أن المعلومات أظهرت سقوط قذيفتين داخل خيمة لتجمع الجنود مما أوقع قتلى وجرحى. 

جاء هذا بالتزامن مع استهداف معسكر "أميتاي" القريب، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي كما تم استهداف منزل في كيبوتس "كيرم شالوم" وهو ما أوقع أضرارا مادية، كما استهدف صاروخ موقع صوفا العسكري وأوقع أضرارا جسيمة.

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دانا أبو شمسية: الاحتلال يروج بأن المقاومة هي من تقصف المعابر

ومساء اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف مبنى في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

10 إصابات جنود الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي كرم أبو سالم كيبوتس موقع صوفا العسكري

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