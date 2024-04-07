جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث في محو الأمية

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن حصد الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بمحو أمية ١٢ ألفًا ٢٠٠ دارس ودارسة بالمحافظة، وذلك طبقًا لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة يناير ٢٠٢٤.

وأكد النعماني، أن الجامعة تواصل إنجازاتها وقفزاتها المتميزة في مجال محو الأمية، وذلك تنفيذًا لمسؤوليتها نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية منذ عام 2014، حيث أنها تبذل جهودًا حثيثة في هذه القضية، وتعطي لها أولوية قصوى باعتبارها قضية وطن، لما لها من آثارٍ اجتماعية واقتصادية وسياسية، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر.

وقدَّم رئيس الجامعة، الشكر لشركاء النجاح في تحقيق هذا الإنجاز وخاصة الطلبة والطالبات الذين يعدوا بمثابة العمود الفقري لهذا التميز، كما قدَّم الشكر لمركز تعليم الكبار ووحداته بالجامعة، وللهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج، وإلى كل الهيئة التدريسية الذين ساهموا في هذا المجال.

وقال الدكتور خالد عمر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تستهدف من خلال خطتها الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحقيق مشاركة فعلية لطلابها للإسهام في محو أمية المواطنين بمحافظة سوهاج، موضحًا أن الجامعة استطاعت محو أمية ١٢٢٠٠ دراسًا في دورة يناير وتحصد المركز الثالث بعد جامعتيِّ الأزهر والمنصورة، مشيدًا بتعاون الجامعة مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما نظَّمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التجارة بجامعة سوهاج دورة تدريبية عن "أساسيات الحاسب الآلي"، وذلك تماشيًا مع سياسية الجامعة للتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي في العملية التعليمية، حيث استهدفت طلاب كلية التجارة، وذلك بنادي تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص باستمرار على تنظيم دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي الذي أصبح أحد متطلبات العصر في الجمهورية الجديدة، حيث ان مثل هذه الدورات تساعد الطالب في التعرف على الدخول على منصات الكتاب الجامعي بشكل سليم، إلي جانب أنها لها دور في تأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف الدكتور محمد الصغير، عميد الكلية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تطوير القدرات المعرفية والتقنية للطلاب، وذلك لتحقيق استراتيجية الدولة في المضي قدمًا نحو التحول الرقمي، مؤكدًا على أن إدارة الجامعة تحرص على تطوير أداء الطلاب لتلبية مطالب العمل ومواكبة التطور المستمر للتكنولوجيا، وذلك من خلال تنظيم العديد من الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل.

وأوضح الدكتور علاء غالب، رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، ان التدريب تناول كيفية تعظيم العائد من الاوفيس 365 والحوسبة السحابية باستخدام برنامج Onedrive، وكيفية استخدام برنامج الاكسيل فى العمليات المحاسبية، إلى جانب عمل الأبحاث باستخدام Word 365، وعمل العروض التقديمية باستخدام برنامج Powerpoint 365، مضيفًا انه حاضر بها المهندس علاء الصادق المدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.