رئيس جامعة سوهاج يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في حفل إفطار الأسرة المصرية، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط مشاركة واسعة من وزراء الحكومة، رجال الأزهر والكنيسة، ونواب البرلمان والشيوخ، والاعلاميين وعدد من الشخصيات العامة، والمواطنين، وذلك بإحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.

وأعرب النعماني عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الافطار الذي جمع الشعب المصري بكل طوائفه وبمختلف اتجاهاته وأفكاره، فجلوس المصريين على مائدة إفطار واحدة، ومعهم القائد الزعيم عبد الفتاح السيسى، والذي يحرص علي لم الشمل كل عام في هذا الافطار المميز، يبرهن علي قوة التواصل المجتمعي والتلاحم الوطني بين الشعب والقيادة السياسية، ويؤكد علي ان مصر وطن عظيم، يجمعه دائمًا الخير والسلام والمحبة.

وأكد النعماني ان الدولة المصرية ستظل وحدة صلبة، برئيسها الإنسان ومواطنيها الشرفاء جنبًا إلي جنب يتشاركون المناسبات الدينية والوطنية، لافرق بينهم، عازمين علي الوصول بوطنهم الي بر الأمان، حرصين على الالتفاف حول رئيس الدولة في مواجهة التحديات، ودعمه والوقوف خلفه بالمسؤلية الضخمة التي يتحملها، في ظل مستجدات وأحداث راهنه تلقي بظلالها علي اقتصاديات العالم.

فيما نظم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج يوم توعوي عن التسهيلات والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مرحلة التعليم الجامعي، حيث استضاف فوج من الطلاب من غير ذوي الإعاقة ومن ذوي الإعاقة باحدي المدارس الخاصة ومن احدي الجمعيات لرعاية ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بأن الجامعة تتوسع في تنوع الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة، من خلال وضع الخطط والبرامج وفق أسس علمية، من خلال ما تقدمه المراكز القائمة على رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، من توفير البيئة الدامجة لهم بشكل متكامل واستثمار قدرات وطاقات ذوي الإعاقة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف النعماني ان ماتقدمه مراكز ذوي الإعاقة بالجامعة ساهم بشكل كبير في تعديل نظرة المجتمع نحو اصرار واستمرار أولياء الامور في تعليم أبنائهم من ذوي الإعاقة ودمجهم للتعليم الجامعي، في ضوء توافر كافة التسهيلات والخدمات لرعايتهم، وفي إطار منظمومة متكاملة من الرعاية الأكاديمية والصحية والإجتماعية والثقافية،

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة يسعي لتقديم الخدمات غير النمطية في مجال رعاية ذوي الإعاقة، والبدء بالتشبيك مع مدراس التعليم ما قبل الجامعي، وذلك بمثابة رسالة لتعريف أولياء الأمور بأن كليات الجامعة متاحة لإستقبال أبناؤهم من ذوي الإعاقة، في ظل توافر الإمكانيات المكانية والبشرية لمساعدتهم علي مواصلة التعليم الجامعي بشكل أمن، ودمجهم في كافة المجالات والأنشطة والفعاليات داخل الجامعة لاكتشاف مواهبهم وإمكانياتهم وتوظيفها بالشكل الصحيح.