متطوع من سوهاج: التحالف الوطني جمع الصعايدة على سفرة واحدة

قال محمد ربيع، متطوع لدى التحالف الوطني ومؤسسة صناع الحياة بسوهاج، مسؤول الإنتاجات الأساسية في سوهاج، إن هذا الحدث لأول مرة في جنوب الصعيد وهو التجمع على سفره واحدة أو تحت شعار "لمّة الصعايدة على سفرة واحدة" وهى سفرة الخير ويعمل فريق المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني يوزع الفريق كراتين غذائية ووجبات ساخنة وتدخلات طبية وغسيل كلوي، كسوةعيد، نعمل على 30 مطبخ في 17 محافظة لإنتاج 350 ألف وجبة ساخنة يتم تنفيذها وتوزيعها على الأسر الأكثر استحقاقًا على مستوى المحافظات.

كما تم توزيع قرابة 6 آلاف كرتونة داخل سوهاج للأسر المستحقة ونحو 6000 مستفيد كما تم تنفيذ 51 وصلة مياه داخل المحافظة، وتسليم 21 عروسة، معربًا عن سعادته فمن أكثر الأشياء التي تسعدنا هي وصلات المياه وجهاز العرائس ونرى الفرحة في عيون الأسر ونحمد الله على أننا داخل الكيان العظيم مؤسسه صناع الحياه مصر".