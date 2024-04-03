الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"لمّة صعايدة".. متطوعو التحالف الوطني وصناع الحياة يودعون رمضان بإفطار جماعي

متطوعو التحالف الوطني
متطوعو التحالف الوطني وصناع الحياة

تحت شعار "لمة الصعايدة"، نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر، أحد أعضاء التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى إفطار جماعي لـ 700 متطوع من عدد من محافظات الصعيد: (بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج -قنا - الأقصر - أسوان) وذلك بمحافظة سوهاج.

يعتبر هذا الإفطار هو ختاما لأعمال متطوعي صناع الحياة في شهر رمضان، حيث تواجد للمؤسسة 17 مطبخ في محافظات الصعيد  لطبخ وتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار على المستفديين بالمحافظات السبعة.

وخلال شهر رمضان تستهدف مؤسسة صناع الحياة مصر، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.

ولم تكتفِ المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية، حيث تشمل المساعدات خلال شهر رمضان استفادة 5000 أسرة من كسوة رمضان والعيد، كما تشمل أنشطة المؤسسة خلال شهر رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضا.

يواصل التحالف الوطني، بالتعاون مع مؤسسة “صناع الحياة” دعمها للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج  خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من الأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسة خلال الشهر الكريم.

لمة الصعايدة مؤسسة صناع الحياه أحد أعضاء التحالف التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي إفطار جماعي محافظات صعيد مصر

مواد متعلقة

مصرع طفل وإصابة 29 شخصاً بانقلاب أتوبيس في سوهاج

نائب محافظ سوهاج: الرئيس السيسي ركٌز على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن

سيدات سوهاج: المرأة تحظى باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

لتطهير المروقات السطحية.. ضعف المياه في المنشأة بسوهاج الثلاثاء والأربعاء

وكيل صحة سوهاج يوجه الطب العلاجى بتخصيص مبنى للطوارئ وتزويده بغرفة عمليات وعناية مركزة

التحالف الوطنى: توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية بنادى سوهاج الرياضى

وكيل "صحة سوهاج" يتفقد 4 وحدات صحية لمتابعة سير العمل والانتظام

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

عاجل: الحكومة تعلن رسميًا عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى