"لمّة صعايدة".. متطوعو التحالف الوطني وصناع الحياة يودعون رمضان بإفطار جماعي

تحت شعار "لمة الصعايدة"، نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر، أحد أعضاء التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى إفطار جماعي لـ 700 متطوع من عدد من محافظات الصعيد: (بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج -قنا - الأقصر - أسوان) وذلك بمحافظة سوهاج.

يعتبر هذا الإفطار هو ختاما لأعمال متطوعي صناع الحياة في شهر رمضان، حيث تواجد للمؤسسة 17 مطبخ في محافظات الصعيد لطبخ وتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار على المستفديين بالمحافظات السبعة.

وخلال شهر رمضان تستهدف مؤسسة صناع الحياة مصر، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.

ولم تكتفِ المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية، حيث تشمل المساعدات خلال شهر رمضان استفادة 5000 أسرة من كسوة رمضان والعيد، كما تشمل أنشطة المؤسسة خلال شهر رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضا.

يواصل التحالف الوطني، بالتعاون مع مؤسسة “صناع الحياة” دعمها للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من الأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسة خلال الشهر الكريم.