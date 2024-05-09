سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 9 /5 /2024

يقدم موقع الدستور نشرته اليومية الاقتصادية لأسعار العملات الأجنبية وبالأخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والذي يؤثر بدوره على سعر مختلف السلع وكذلك حركات الاستثمار في مصر.



نوضح في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 مايو 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

47.4828 جنيه شراء

47.6211 جنيه بيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

47.5 جنيه شراء

47.6 جنيه بيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

47.5 جنيه شراء

47.6 جنيه بيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

47.5 جنيه شراء

47.6 جنيه بيع





سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

47.5 جنيه شراء

47.6 جنيه بيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

47.5 جنيه شراء

47.6 جنيه بيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

47.5 جنيه شراء

47.6 جنيه بيع

أسعار ا لعملات الأجنبية اليوم

يورو

51.0440 جنيه شراء

51.2118 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى

59.3440 جنيه شراء

59.5360 جنيه بيع

دولار كنـدى

34.5304 جنيه شراء

34.6411 جنيه بيع

كرون دانمركى

6.8447 جنيه شراء

6.8650 جنيه بيع

كرون نرويجى

4.3470 جنيه شراء

4.3609 جنيه بيع

كرون ســويدى

4.3577 جنيه شراء

4.3714 جنيه بيع

فرنك سويسرى

52.2478 جنيه شراء

52.4231 جنيه بيع

100 ين يابانى

30.5552 جنيه شراء

30.6502 جنيه بيع

ريـــال سعـــودى

12.6597 جنيه شراء

12.6983 جنيه بيع

دينــار كويتى

154.2851 جنيه شراء

154.9360 جنيه بيع

درهم اماراتى

12.9272 جنيه شراء

12.9655 جنيه بيع

دولار اســـترالى

31.1962 جنيه شراء

31.2966 جنيه بيع

دينــار البحــرين

125.9123 جنيه شراء

126.3194 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى

123.3383 جنيه شراء

123.7331 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى

13.0161 جنيه شراء

13.0648 جنيه بيع

دينـار اردنـى

66.8772 جنيه شراء

67.2615 جنيه بيع

يوان صينى

6.5706 جنيه شراء

6.5906 جنيه بيع



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