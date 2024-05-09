الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 9 /5 /2024

سعر الدولار
سعر الدولار

يقدم موقع الدستور نشرته اليومية الاقتصادية لأسعار العملات الأجنبية وبالأخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والذي يؤثر بدوره على سعر مختلف السلع وكذلك حركات الاستثمار في مصر.


نوضح في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 مايو 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري. 
 

 

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في البنك المركزي المصري

47.4828 جنيه شراء 
47.6211 جنيه بيع

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في البنك الأهلي المصري

47.5 جنيه شراء 
47.6 جنيه  بيع

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 

47.5 جنيه شراء 
47.6 جنيه  بيع

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في بنك مصر

47.5 جنيه شراء 
47.6 جنيه  بيع 
 


سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في بنك القاهرة

47.5 جنيه شراء 
47.6 جنيه  بيع

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في بنك قناة السويس

47.5 جنيه شراء 
47.6 جنيه  بيع

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في البنك التجاري الدولي CIB

47.5 جنيه شراء 
47.6 جنيه  بيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو
51.0440 جنيه شراء 
51.2118 جنيه بيع
جنيــه إسترليـنى
59.3440 جنيه شراء 
59.5360 جنيه بيع
دولار كنـدى
34.5304 جنيه شراء 
34.6411 جنيه بيع
كرون دانمركى
6.8447 جنيه شراء 
6.8650 جنيه بيع
كرون نرويجى
4.3470 جنيه شراء 
4.3609 جنيه بيع
كرون ســويدى
4.3577 جنيه شراء 
4.3714 جنيه بيع
فرنك سويسرى
52.2478 جنيه شراء 
52.4231 جنيه بيع
100 ين يابانى
30.5552 جنيه شراء 
30.6502 جنيه بيع
ريـــال سعـــودى
12.6597 جنيه شراء 
12.6983 جنيه بيع
دينــار كويتى
154.2851 جنيه شراء 
154.9360 جنيه بيع
درهم اماراتى
12.9272 جنيه شراء 
12.9655 جنيه بيع
دولار اســـترالى
31.1962 جنيه شراء 
31.2966 جنيه بيع
دينــار البحــرين
125.9123 جنيه شراء 
126.3194 جنيه بيع
ريـــال عمـــانى
123.3383 جنيه شراء 
123.7331 جنيه بيع
ريـــال قطــــرى
13.0161 جنيه شراء 
13.0648 جنيه بيع
دينـار اردنـى
66.8772 جنيه شراء 
67.2615 جنيه بيع
يوان صينى
6.5706 جنيه شراء 
6.5906 جنيه بيع


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