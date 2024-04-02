الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع طفل وإصابة 29 شخصاً بانقلاب أتوبيس في سوهاج

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

توفي طفل وأصيب 29 شخصا، في انقلاب أتوبيس لنقل الركاب عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عند نقطة الكيلو 95 على الطريق الصحراوي الشرقي.

وانتقل اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إلى موقع الحادث لمتابعة حالة المصابين، يرافقه مدير إدارة المباحث الجنائية، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية.

كان الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 95 قبل كافتيريا “الرواد”، قد شهد صباح اليوم انقلاب أتوبيس لنقل الركاب قادم من القاهرة في اتجاه نجع حمادي عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى الدفع بـ28 سيارة إسعاف من محافظتي سوهاج وأسيوط، والدفع بقوات الإنقاذ البري لمكان الحادث، ونقل المصابين والجثة إلى مستشفيات أسيوط.

بداية الواقعة بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قوات تأمين الطرق يفيد بانقلاب أتوبيس لنقل الركاب على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين وجثة، والدفع بالقوات وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

 

اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير امن سوهاج الساعات الاولي نقطة الكيلو 95 الطريق الصحراوي وإصابة 29 شخص الصحراوي الشرقي

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