جامعة القاهرة تطلب التعاقد مع أطباء أسنان: تعرف على الشروط ومدة التقديم

بدأت بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فتح باب التقديم لوظيفة طبيب أسنان مقيم بجامعة القاهرة، وفق الشروط والمهارات المطلوب توافرها فيمن يشغل هذه الوظائف.

التقديم لوظائف جامعة القاهرة

تمتد فترة التقديم بين يومى 2024/04/30 و2024/05/14، حيث تقدم الطلبات باليد باسم د./عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفي – جامعة القاهرة، بمقر إدارة شئون الأطباء بمستشفي طب الأسنان التعليمي – جامعة القاهرة الدور الثالث شارع السرايا نهاية كوبري الجامعة في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.

المهارات الأساسية

يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف توافر عدد من المهارات الأساسية والفنية ومن بينها: أن يكون مستوفيا للشروط الواردة طبقأ للقرار الوزاري رقم 1161بتاريخ 30/5/2011 للائحة الأساسية للأطباء المقيمين أسنان - بالمستشفيات الجامعية، ألا يكون قد مضي عليه أكثر من سنتين من تاريخ الانتهاء من مدة الامتياز، أن يكون قد أمضى سنة الامتياز كاملة، لا يعتبر التعيين في وظيفة طبيب مقيم مؤهلا بذاته للتعيين في وظائف معاوني هيئة التدريس.

شروط المتقدمين

اما شروط المؤهل، فلن تقبل أي طلبات بالتقديم لغير حملة بكالوريوس طب الأسنان – جامعة القاهرة حيث يشترط أن يكون المتقدم حاصلا علي تقدير امتياز أو جيد جدا أو جيد، وترفق الطلبات المقدمة بالمستندات الآتية:1- شهادة التخرج (أصل + صورة)

2 - شهادة الامتياز (أصل + صورة)

3 - شهادة الميلاد بالحاسب الآلي

4 - تصريح مزاولة المهنة

5 - الموقف من التجنيد

6 - موافقة جهة العمل

7 - صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

ويلتزم المتقدم بتوضيح كافة المعلومات المطلوبة وإرفاقها بالمستندات الدالة عليها، وإلا لن يتم النظر فى الطلب.