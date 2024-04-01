الإثنين 01 أبريل 2024
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محافظات

سيدات سوهاج: المرأة تحظى باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكدت رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي، إن المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متقدمة بالشكر للقيادة السياسية.

من جانبها، قالت رانيا تمام، أمينة لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب الشعب الجمهوري في سوهاج، إنها تتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ملف المرأة المصرية في كافة المجالات، حتى أصبحت قاضية ومحافظة ووزيرة وعضو مجلس النواب، مؤكدة أن هذا إنجاز للسيدة المصرية لم تشاهده من قبل.

وفي السياق، أضافت رشا الشريف إحدى سيدات الأعمال وأمينة لجنة المشروعات الصغيرة بحزب الشعب الجمهوري، لـ "الدستور"، عندما نود الإجابة على أمانينا بأن تتحقق في الفترة المقبلة في الولاية الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية للسيد الرئيس، فندعو له بالتوفيق في دفع عجلة التنمية واستكمال مسيرة البناء والتعليم والبحث العلمي، وكذلك الاهتمام بتمكين المرأة الصعيدية، ولا ننكر الجهد الجبار الذي بذله الرئيس في دعم المرأة خاصة في الصعيد، بعد أن عانت لسنوات من التهميش قبل تولي الرئيس.

واستكملت: “لكن طمعًا في الخير الذي رأيناه في سوهاج، نأمل أن تستمر دعم المرأة الصعيدية في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة”.

وقالت الدكتورة صباح صابر، أستاذة جامعية وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن، إنها كسيدة صعيدية وأمينة للمرأة، تتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لسيدات مصر وإعطائهن الكثير من حقوقهن، فالمرأة هي نواة الأسرة، والاهتمام بها صحيًا ونفسيًا وتعليميًا بشكل جيد يعود بالنفع على المجتمع، فهي الأم والأخت والابنة.

محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية بنادى سوهاج الرياضى

 

رانيا تمام
رانيا تمام
رشا الشريف
رشا الشريف
د صباح صابر
د صباح صابر
د رشا اسحاق
د رشا اسحاق
أمين لجنة التعليم البحث العلمى حزب الشعب الجمهورى بسوهاج رشا الشريف أحدى سيدات الأعمال الدكتوره صباح صابر أمين المرأة بحزب حماه الوطن

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