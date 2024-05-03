كاف يحدد موعد مباراتى الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراتي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024.

ويحل الأهلي ضيفًا على الفريق التونسي مساء السبت الموافق 18 مايو الجاري، على أن يستضيف الترجي على ستاد القاهرة في مباراة الإياب يوم السبت الموافق 25 مايو.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف"، توقيت إقامة مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

زحدد كاف، يوم السبت الموافق 18 مايو في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، موعدًا لمباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

أما مباراة الإياب فتقام في تمام الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو على ستاد القاهرة الدولي.



القنوات الناقلة لمباراتي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي والمقرر لهما يومي 18 و25 مايو الجاري في رادس والقاهرة.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لفعاليات ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.

الأهلي والترجي يعبران مازيمبي وصن داونز

نجح الأهلي في عبور مازيمبي الكونغولي بالدور نصف النهائي بعد التعادل معه سلبيًا في مباراة الذهاب بـ "كينشاسا" قبل الفوز في الإياب على ستاد القاهرة بثلاثة أهداف دون رد.

وتخطى الترجي التونسي عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بعد الفوز بهدف دون مقابل ذهابًا في رادس قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في بريتوريا.

ويعد نهائي موسم 2023-2024، هو ثالث نهائي يجمع الفريقين بعد نسخة 2012 و2018.

اقرأ أيضا.. موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة

