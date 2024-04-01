الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لتطهير المروقات السطحية.. ضعف المياه في المنشأة بسوهاج الثلاثاء والأربعاء

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج،  أنه سيحدث ضعفا في المياه بالأدوار العليا بمدينة المنشأة يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 أبريل الجاري، فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا ولمدة ثلاث ساعات.

 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال تطهير المروقات  بمحطة مياه المنشأة المرشحة السطحية.

خط ساخن وأرقام تليفون لتلقي شكاوى المواطنين حول المياه في سوهاج

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg، وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

و أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

 إجراء اختبارات المسابقة الدينية في حفظ وتلاوة القرآن 

على الجانب الاخر، أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اختبارات المسابقة الدينية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم للعاملين بالشركة وأبنائهم، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.

 صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف انه اشرف على المسابقة الامام هشام هارون مدير إدارة بحوث المعاهد الازهرية بسوهاج سابقًا.

وشارك في المسابقة 119 مشاركا منهم 15 مشارك من العاملين في حفظ القرآن الكريم كاملًا وحفظ ثلاث اربع القران ونصف القران وربع القران وعدد 104 مشاركين من أبناء العاملين فى حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ ثلاث اربع القران ونصف القران وربع القران وخمسة اجزاء وثلاثة اجزاء على ان يتم تكريم الفائزين خلال احتفالية الشركة بحفظة القران الكريم.

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