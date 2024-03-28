الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة الجوازات بحي غرب سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ  سوهاج بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تابعت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج استكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك وتطوير ورصف 15 شارع فرعي بمنطقة الجوازات، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ومن جانبه، أشار أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج إلى المتابعة المستمرة للأعمال الجارية بمنطقة الجوازات، لافتا إلى أن حي غرب شهد خلال الفترة الماضية الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير فرعيات شارع الجارحي بعدد ١١ شارع فرعي، وعدد 4 شوارع فرعية بمنطقة الشهيد عبد المنعم رياض، وذلك عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية، مؤكدا على المتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من كافة الأعمال.

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كما قامت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشن حملة نظافة مكبرة لرفع كفاءة الشوارع والمناطق الواقعة فى نطاق الحى.

وقام أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بالإشراف والمتابعة على أعمال وحملات النظافة بجميع قطاعات حي غرب والتي تتم  على مدار الأسبوع الجارى وتشمل جميع المناطق وتم تقسيمها الى قطاعات.

وأوضح الشطورى أن حمله اليوم تم تقسيمها الى قطاعات حيث شمل قطاع المخبز الألي ومنطقة الشهيد وشارع السيالة وحوض التلاتين وطريق كورنيش ترعة نجع حمادي.

وشمل قطاع البحر المدينة الطبية ومدينة العرائس ونجع مطرود ونجع مصلح وشارع البحر ونفق نبيل فراج، وشمل قطاع المحطه شارع الجرجاوية الرئيسي والخلفي ومنطقة المحطة والقيسارية والعارف والقطب والغياتيه، كما شمل قطاع غرب منطقة غرب الكوبري والعمري وراشد والحويني.

وذكر الشطوري أنه قد تم كنس الشوارع ورفع القمامه وتفريغ الحاويات بجميع قطاعات الحي وقد تم رفع 185 طن قمامة تقريبا من قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك في إطار الإرتقاء بمنظومة النظافة ومتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على تكثيف حملات النظافة، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وشدد رئيس حى غرب على إستمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع حي غرب من خلال ورديات النظافة التي تتم علي مدار اليوم.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أعمال تركيب بلاط حي غرب سوهاج أحمد الشطورى

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