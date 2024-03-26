الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يبحث شكاوى وطلبات المواطنين.. ويلتقي 153 مواطن من مختلف مراكز المحافظة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وسليمان بخيت وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.
كما التقى السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 153 مواطنا.
ووجه المحافظ، باصطحاب عدد من المواطنين إلى مركز توظيف "شغلني"، ومديرية العمل لبحث فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص، كما وجه باصطحاب بعض الحالات إلى مديرية الصحة لتلقي العلاج، وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.
وخلال اللقاء وجه محافظ سوهاج، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتوفير المساعدات لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، وبحث بعض الطلبات الخاصة بالحصول على معاش تكافل وكرامة.

محافظ سوهاج وكيل وزارة التضامن الاجتماع أحمد سامي القاضي واللواء علاء عبد الجابر رأفت السمان

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