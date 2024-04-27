السبت 27 أبريل 2024
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رياضة

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

محمد صلاح وكلوب
محمد صلاح وكلوب

كشفت تقارير صحفية عن رد محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول على مشادته مع يورجن كلوب، المدير الفني للفريق.

تفاصيل مشادة محمد صلاح مع كلوب

ودخل صلاح في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام وليفربول بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وظهر كلوب في فيديو الواقعة أثناء حديثه مع صلاح وبعدها انفجر صلاح ودخل في مشادة مع كلوب وتدخل داروين نونيز، مهاجم الفريق والذي كان يستعد للمشاركة في نفس الوقت مع صلاح للفض بينهما، بينما تجاهل كلوب صلاح ووجه نظره ناحية الملعب.

ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟ 

ووفقًا لما ذكره لويس ستيل، الصحفي بجريدة ديلي ميل البريطانية، والمختص بأخبار كرة القدم بالميرسيسايد، الإقليم المتواجد به ليفربول، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا" فإن محمد صلاح أثناء خروجه من ملعب المباراة ومروره بالمنطقة المختلطة بين اللاعبين والإعلاميين، وجه إليه بعض الإعلاميين سؤالًا حول ما حدث مع كلوب، وأجابهم: "إن تحدثت ستشتعل النيران".

ماذا قال يورجن كلوب على مشادته مع محمد صلاح؟


وتحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن مشادته مع صلاح أثناء مباراة وست هام.

 

وبسؤاله عما إذا كان سيفصح عن سبب المشادة، قال كلوب في تصريحات لقناة TNT عقب المباراة: “لا لن أتحدث، لقد تحدثنا عما حدث بغرفة خلع الملابس وبالنسبة لي الأمر انتهى”.


أحمد المحمدى يطالب كلوب باحترام محمد صلاح

ومن جانبه، طالب أحمد المحمدي، نجم أستون فيلا والمنتخب الوطني السابق، يورجن كلوب بإظهار مزيد من الاحترام لمحمد صلاح باعتباره واحدًا من أنجح اللاعبين في تاريخ الدوري الانجليزي.

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