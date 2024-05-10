سر ارتداء يسرا اللوزى "الأبيض" فى جنازة والديها؟

ارتدت الفنانة يسرا اللوزي اللون الأبيض خلال جنازة والدتها التي وفاتها المنية مساء أمس الخميس، سوسن فؤاد المارديني، بعد صراع مع المرض.

لم تكن هذه المرة الأولى لـ"يسرا" التي ترتدي فيها "الأبيض" خلال الجنازات، ففي منتصف نوفمبر 2021 فجع الموت "اللوزي" في والدها الذي انهارت خلال جنازته التي كانت ترتدي فيها اللون الأبيض أيضًا.. فما هو سر تمسك الفنانة بارتداء اللون الأبيض في الجنازات على عكس المتعارف عليه بين النساء في مجتمعنا وارتدائهم اللون الأسود في الجنازات والعزاء.. هذا ما ستستعرضه "الدستور" خلال السطور التالية.

وفي أبريل 2024 خلال لقائها في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية "أسما إبراهيم" كشفت "يسرا اللوزي" عن سبب تمسكها بـ"اللون الأبيض"، قائلة: "لم يكن شيء غلط، والدتي سورية وأهل الشام لا يرتدون الملابس السوداء في العزاء، الأبيض يهدي الأعصاب، واللي بيموت بيرتاح".

فجع الموت الفنانة يسرا اللوزي وذلك بعد رحيل والدتها سوسن فؤاد المارديني منذ قليل بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير من مسجد عمر مكرم، غدًا الجمعة عقب صلاة العصر وتتلقى يسرا اللوزي العزاء من يوم الجمعة إلى الأحد 12 مايو عقب صلاة المغرب.

وحرصت يسرا اللوزي مساءً على تقديم واجب العزاء لوفاة الراحلة سهير عبدالعزيز والدة الفنان كريم عبدالعزيز التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وشاركت "يسرا" منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعلقت قائلة: "البقاء لله وحده، رحم الله والدة الفنان الزميل كريم عبدالعزيز وألهمه وعائلته الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".