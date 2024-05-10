2 مليون طن فى 25 يومًا.. قطار "الذهب الأصفر" يحقق رقمًا قياسيًا

بعد مرور 25 يوما منذ بداية الموسم وحتى اليوم، الجمعة، استقبلت صوامع التموين 2.3 مليون طن قمح من المزارعين لموسم توريد القمح 2024، والذي بدأ في 15 أبريل الماضي، فقد ارتفعت معدلات توريد محصول القمح المحلي من المزارعين، وذلك عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الجمعة.

سعات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن

ووجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن، وتستعد لاستقبال أكثر من المستهدف.

وقد أكد أن الوزارة جاهزة لاستلام أكبر كميات ممكنة من القمح حتى لو وصلت إلى 8 ملايين طن، لافتًا إلى أن الصوامع والشون والمطاحن جاهزة لذلك.

وقال "المصيلحي"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه من المستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح من المزارعين خلال موسم حصاد وتوريد 2024، مؤكدًا: "جاهزون لاستقبال أكثر من ذلك، كما أن تغير الظروف المناخية أدى إلى تأخر حصاد القمح المحلي في بعض المحافظات، ولكن مستوى التوريد اليومي أعلى من العام الماضي".

وكشف عن أن الموسم هذا العام مبشر جدا بالخير، وقد وجّه كافة المديريات باستقبال كافة الكميات الموردة وتوزيع الفائض على كافة أماكن التخزين، موضحًا أن السعات التخزينية بالمحافظات تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر والشون التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

وأكد "المصيلحي" أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 2000 جنيه جعل معدلات التوريد مرتفعة وعالية، ليشجع المزارعين على زيادة معدلات التوريد للدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأوضح أن ارتفاع معدلات التوريد من القمح المحلي يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏ الدولارية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة، خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

توريد 120 ألف طن قمح يوميًا.. 40 ألف طن زيادة عن موسم 2023

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن عمليات التوريد قد وصلت إلى 120 ألف طن قمح يوميا مقارنة بـ80 ألف طن في الموسم السابق، وذلك لعدد من الأسباب، أهمها رفع سعر توريد القمح، وقد أعلنت وزارة التموين عن أن سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024 بلغ 2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما، درجة نظافة 23.5 قيراط، و1950 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجراما، درجة نظافة 23 قيراطا، و1900 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما، درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المزروعة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.