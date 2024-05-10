يسرا اللوزى تصل مستشفى "الأنجلو" لتسلم جثمان والدتها

وصلت الفنانة يسرا اللوزي إلى مستشفى الأنجلو بمنطقة الزمالك، لتسلم جثمان والدتها قبل التوجه إلى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، لصلاة الجنازة عليها، استعدادًا لدفنها في مقابر الأسرة.

وظهرت يسرا اللوزي مرتدية الملابس البيضاء في جنازة والدتها، فيما بدت حالة الحزن الشديدة على وجهها لفراقها والدتها.

تشييع جثمان والدة يسرا اللوزي

من المقرر تشييع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير من مسجد عمر مكرم، اليوم الجمعة عقب صلاة العصر وتتلقى يسرا اللوزي العزاء من اليوم الجمعة إلى الأحد 12 مايو عقب صلاة المغرب.

يسرا اللوزري أمام المستشفي

يسرا اللوزري أمام المستشفي