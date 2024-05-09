وفد إعلامي باكستاني يزور مدينة الإنتاج الإعلامي ويشيد بإمكانياتها

استقبل عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وفداً إعلامياً باكستانياً رفيع المستوي يضم مجموعة من كبار المذيعين والمذيعات بالقنوات التليفزيونية الباكستانية الشهيرة .



تأتي زيارة الوفد في إطار تعزيز التواصل الإعلامي والثقافي مع المؤسسات الإعلامية والصحفية الكبرى بجمهورية مصر العربية، وبحث سبل التعاون الإعلامي بين البلدين في العديد من المجالات ذات الصلة.

ورحب "الجبالي" بالوفد مؤكداً علي عمق العلاقات بين مصر وباكستان، وأبدي استعداد المدينة لفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع الجانب الباكستاني.

الوفد يستهل زيارته بمشاهدة فيلم تسجيلي عن تاريخها

و استهل الوفد زيارته للمدينة بمشاهدة فيلم تسجيلي يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامي , ومراحل التطور التي مرت بها وخاصة في الآونة الأخيرة وصولاً لوقتنا الحاضر والتي أصبحت فيه المدينة تمثل واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية والاقتصادية في الشرق الأوسط، بما تضمه من مراكز علمية هامة وأنشطة اقتصادية وأكاديمية دولية للهندسة وعلوم الإعلام ، واستديوهات مجهزة بأحدث التقنيات ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية.

تفاصيل الجولة التفقدية بالمدينة

وأجرى الوفد جولة تفقدية بالمدينة شملت عدداً من المراكز العلمية والفنية بها , حيث زاروا أستديو الدولبي أتموس والذي يعد الأحدث في العالم في مجالات تطبيق تسجيل الصوت والمكساج، والمعتمد من شركة دولبي العالمية.

كما زاروا أستديو الصوت الخاص بتسجيل الموسيقي والأغاني والمجهز بأحدث الأجهزة في هذا المجال ، وتفقد الوفد أيضاً مركز التدريب بالمدينة UP SKILL وشاهدوا قاعات التدريب والمعامل العلمية الخاصة به , وكذلك تفقد الوفد استديوهات قناة"الغد" بالمدينة وشاهدوا عدداً من البلاتوهات الخاصة ببرامج القناة , وفي نهاية الجولة توجه الوفد إلي مناطق التصوير المفتوحة , حيث اطلعوا على الاستعدادات الجارية لإستقبال تصوير الأعمال الدرامية .



وفي ختام الزيارة أشاد الوفد الباكستاني بما شاهدوه من الإمكانيات التكنولوجية والعلمية العالية , التي تضمها مدينة الإنتاج الإعلامي , والتي تضعها في مصاف المدن الإعلامية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط .

جانب من زيارة الوفد الباكستاني لمدينه الانتاج

جانب من زيارة الوفد الباكستاني لمدينه الانتاج