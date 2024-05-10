الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"السرب" يتخطى 20 مليون جنيه فى شباك التذاكر

السرب
السرب

حقق فيلم السرب نجاحًا جماهيريًا كبيرًا للغاية انعكس في تصدره شباك التذاكر بشكل يومي منذ طرحه مؤخرًا بدور العرض السينمائية، خصوصًا مع انطلاق عرضه خليجيًا منذ ساعات قليلة، ولاقى ردود أفعال طيبة للغاية.

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الفيلم تخطى في تاسع أيام عرضه في مصر 20 مليون جنيه، ما يظهر العمل حالة نجاح كبيرة في دور العرض المصرية بين الجمهور المتشوق لمتابعة عمل تاريخي يظهر قدرات قواتنا المسلحة المصرية.

قصة فيلم السرب

يؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال السرب

السرب من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، دياب، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

السرب فيلم السرب بطولات القوات الجوية أحمد السقا شريف منير نيللي كريم

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