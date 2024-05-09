عقب آذان الظهر.. كريم عبد العزيز يصلي الجنازة على جثمان والدته بمسجد الرحمن الرحيم

يستعد الفنان كريم عبد العزيز وأفراد أسرته للصلاة على جثمان والدته السيدة سهير عبدالعزيز، التي فارقت عالمنا أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم في مدينة نصر.

وتصلى الجنازة على الرحلة في مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم بمدينة نصر، عقب صلاه الظهر مباشرة، وبعدها يتجه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

ونشرت بوسي شلبي صورة تجمع سهير عبدالعزيز بـنجلها كريم عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "البقاء لله.. توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز والدة الفنان كريم عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز".

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى، الفنان كريم عبدالعزيز ووالده المخرج محمد عبدالعزيز في وفاة والدته السيدة سهير عبدالعزيز.

وتقدمت النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اخر أعمال كريم عبد العزيز الفنية

وقدم كريم عبدالعزيز في رمضان الماضي مسلسل "الحشاشين" وشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، ونيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبي باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.