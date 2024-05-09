الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الأحد.. "وهابيات" تجمل معهد الموسيقى العربية بحفل جديد

الاوبرا
الاوبرا

تواصل  دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم سلسلة وهابيات، حيث يقام حفلا  للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة والنصف مساء الأحد 12 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية، انطلاقا من اهتمام الثقافة المصرية بإحياء التراث وإلقاء الضوء على رموز الطرب

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برنامج الحفل

يتضمن البرنامج نخبة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها أغار من قلبى، فى الليل لما خلى، اشكى لمين الهوى، امتى الزمان، خى خى، لست قلبى، حمال الأسية، فى يوم وليلة، الا انت، دوبنا حبايبنا، متى ستعرف، انده عليك والعوازل.. أداء سارة زكى، أحمد عادل، محمد طارق وآيات فاروق. 

تفاصيل حفلات وهابيات 

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى ورواده من الرموز.

حفلات دار الاوبرا وبيت الشعر العربي 

فى إطار متابعات الثقافة المصرية للمناسبات المتخصصة تحتفل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد باليوم العالمى للشعر خلال لقاء يقام بالتعاون مع بيت الشعر العربى التابع لصندوق التنمية الثقافية وذلك فى السابعة مساء الأحد 12 مايو بالمسرح الصغير؟.

 ويديره الإعلامي الشاعر محمود شرف ويستضيف نخبة من الشعراء هم محمد صالح عرب، عبد الرحمن مقلد، فارس خضر، عماد غزالى، شيرين العدوي، وخلال اللقاء يتم الاحتفاء بشاعرى الدورة العاشرة لليوم العربى للشعر "صقر عليشى "سوريا"، الراحل المجاهد سليمان البارونى "ليبيا"، محمد المختار ولد اباه "موريتانيا " والدكتور عبد الاله بلقزير "المغرب" باعتبارهم رموز للثقافة العربية لعام 2024.

رموز الطرب دار الاوبرا الدكتورة لمياء زايد الثقافة المصرية حفلات

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