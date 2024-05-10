أحمد حاتم لـ"الدستور": "السرب" نقلة نوعية في تاريخ السينما المصرية (إنفوجراف)

يشارك الفنان أحمد حاتم ضمن أبطال الفيلم السينمائي “السرب” الذي يخوض بطولته النجم أحمد السقا والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي.

وكشف أحمد حاتم في تصريحات لـ"الدستور" عن أهمية فيلم السرب وكواليس مشاركته في العمل بالإضافة إلى أعماله الجديدة، ولتفاصيل أكثر في الإنفوجراف التالي:

وتصدر فيلم “السرب” شباك التذاكر منذ طرحه فى دور العرض السينمائية، كما حاز اهتمام الجمهور الخليجى بعد ساعات قليلة من عرضه، محققًا ردود أفعال طيبة.

واقترب الفيلم من تحقيق 19 مليون جنيه فى أول 8 أيام عرض بمصر، وحقق 18 مليونًا و800 ألف جنيه، ما يشير إلى تشوق الجمهور لعمل تاريخى يُظهر قدرات القوات الجوية المصرية.

أبطال فيلم السرب

السرب بطولة أحمد السقا وشريف منير وآسر ياسين ونيللى كريم، ودياب وصبا مبارك وكريم فهمى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد صلاح حسنى، ومحمود عبدالمغنى وعمرو عبدالجليل ومصطفى فهمى وأمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، الفيلم من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

قصة فيلم السرب

وتدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل تمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل دول العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين.