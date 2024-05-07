ياسمين والعوضى.. ثنائيات يتمنى الجمهور العودة لحياتهما الزوجية

أثارت حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس الجدل حول عودة عدد من النجوم لأزواجهم من جديد بعد أن شهد الوسط الفني العديد من حالات الانفصال خلال الفترة الأخيرة.

ويهتم الجمهور بمتابعة أخبار النجوم وأدق تفاصيل الحياة الشخصية لهم رغم خصوصيتها ويتمنى الجمهور عودة الحياة الزوجية لعدد من الثنائيات، والتي كان أمر انفصالهما مفاجئًا للجميع، خاصة أن علاقاتهم تمتعت بقدر كبير من الحب والاحترام المتبادل الذي أبهر الجمهور.

ومن هذه الثنائيات التي يتمنى عودتها الجمهور.

ياسمين عبدالعزيز والعوضي

تصدرت ياسمين عبدالعزيز ترند مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاتها في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس والذي أكدت فيه أنها لا تحب زوجها السابق أحمد العوضي فقط بل تعشقه، الأمر الذي أثار الجدل حول عودتهما من جديد خاصة أن علاقة الحب بينهما ما زالت مشتعلة.

وأدت تصريحات ياسمين النارية حول علاقتها بأحمد العوضي إلى تفاعل الجمهور معها مطالبين بعودتها لزوجها من جديد.

وتوقع الجمهور أن أحمد العوضي سيرد على تصريحاتها، خلال الساعات القادمة بتفجير مفاجأه عودتهما من جديد.

حيث يظل إعلان انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن الفنان أحمد العوضي هو الأكثر صدمة للجمهور، حيث تفاجأ الجمهور بخبر الطلاق بعد فترة زواج استمرت 5 سنوات خصوصًا أنه جاء بعد ساعات من تهنئة أحمد العوضي لياسمين عبدالعزيز بمناسبة عيد ميلادها وذلك بعد 15 يومًا من توقع عالمة الفلك ليلى عبداللطيف طلاق العوضي وياسمين، ما دفع خبر الانفصال ليحتل ترند محركات البحث على مدار أيام.

تامر حسني وبسمة بوسيل

ويتمنى الجمهور أيضًا عودة الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل بعد الظهور المتكرر لهما في المناسبات الخاصة بصحبة أبنائهما عقب الانفصال بشكل يسوده الحب والاحترام المتبادل.

فرغم زواج الاثنين منذ 11 عامًا وإنجابهما ثلاثة أطفال وحالة الحب التي كانا يتمتعان بها، إلا أنهما انفصلا وكان هذا الأمر مفاجئًا لجمهورهما.

ووقع هذا الانفصال في أبريل من العام الماضي، حيث أعلنت بسمة بوسيل رسميًا عن الانفصال من خلال حسابها على إنستجرام قائلة: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يا رب".

أحمد فهمي وهنا الزاهد

ويعد الثنائي أحمد فهمي من الثنائيات الفنية الزوجية التي تمني الجمهور استمرارها مدى الحياة نظرًا للكيميا الفنية والحب الذي جمع الطرفين.

وأعلنت هنا الزاهد عن انفصالها عن زوجها أحمد فهمى رسميًا بعد 4 سنوات زواجًا في نوفمبر الماضى، حيث كتبت على استورى حسابها بموقع إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

يوسف الشريف وإنجي علاء

أما الثنائي الأكثر شهرة والذي لم يتوقع الجمهور انفصاله لما تتمتع به علاقتهما من رومانسية شديدة فهم يوسف الشريف وإنجي علاء، ولكن القدر لعب لعبته في انفصالهما رغم وجود أبناء حيث يتمنى الجمهور عودتهما بشدة.

ففي مفاجأة غريبة من نوعها بنهاية شهر نوفمبر الماضي أعلنت الكاتبة إنجي علاء انفصالها عن زوجها يوسف الشريف، بعد زواج دام 14 عامًا، حيث تزوجا 2009، وكان هذا الأمر مفاجئًا للجميع، حيث كان يتمتع الثنائى بحالة اندماج وحب لا غبار عليها وهو الزواج الذى أسفر عن إنجابهما ولدين.

وكتبت إنجي علاء: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف عن أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وتابعت "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف أني طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".