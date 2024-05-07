فيلم "السرب" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر

تصدر فيلم السرب للنجم أحمد السقا إيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائي في مصر، في سادس أيام عرضه بالسينمات، حيث حقق العمل إيرادات أمس الإثنين وصلت إلى 3.090.110 جنيه.

أبطال فيلم السرب

السرب من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، دياب، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

قصة فيلم السرب

ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

ويعرض فيلم السرب من بطولة النجم أحمد السقا في 14 دار عرض في 13 محافظة كالتالي:

-قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة

-مكتبة البحر الأعظم بالجيزة

-قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

-قصر ثقافة ببا ببني سويف

-قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية

-قصر ثقافة أبوالمطامير بالبحيرة

-قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية

- قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة

- قصر ثقافة شرم الشيخ

- قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط

-المركز الثقافي بكفرالشيخ

- سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد

- قصر ثقافة الإسماعيلية

- قصر ثقافة العريش.

أفلام منافسة

وينافس "السرب" على إيرادات شباك التذاكر المصري ضمن مجموعة من الأفلام الجديدة التي طرحت في موسم عيد الفطر السينمائي 2024، حيث تعرض في السينمات المختلفة خلال الوقت الحالي 3 أفلام، وهي: شقو لعمرو يوسف ومحمد ممدوح، وفاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد وهنا الزاهد، وعالماشِي من بطولة علي ربيع وآية سماحة.