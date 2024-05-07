بعد تصريحاتها النارية.. هل يعلن العوضي وياسمين عبد العزيز عودتهما مساء اليوم؟

تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز، تريند مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تصريحاتها في برنامج صاحبة السعادة للفنانة إسعاد يونس، والذي أكدت خلالها أنها لا تحب زوجها السابق أحمد العوضي فقط بل تعشقه.

وهو الأمر الذي أثار الجدل حول عودتهما من جديد خاصة وان علاقة الحب بينهما مازالت مشتعلة.

وأدت تصريحات ياسمين عبد العزيز النارية حول علاقتها باحمد العوضي إلى تفاعل الجمهور معهم مطالبين بعودتهم كزوجين من جديد.

وتوقع الجمهور أن أحمد العوضي سيرد على تصريحاتها، خلال الساعات القادمة بتفجير مفاجأه عودتهم من جديد.

هل يعلن العوضي وياسمين عبد العزيز عودتهما؟

وأثارت النجمة ياسمين عبد العزيز الجدل بعد حديثها عن طليقها النجم أحمد العوضي، أثناء لقاءها في برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع على قناة Dmc، للفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة أن هناك تدخلات من أصدقاء مشتركين لمحاولة الصلح بينهم بعد قصة الحب الكبيرة التي عاشها الطرفان ومازالت قائمة ولكن حتى الأن لم يؤكد أحد حقيقة عودتهم من عدمه، ولكن من المرجح أن يعلن الثنائي عن عودتهم قريبا.

أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

ودخلت ياسمين عبد العزيز خلال حديثها عن العوضي في برنامج صاحبة السعادة في نوبة بكاء، قائلة: أنا مش بحب أحمد العوضي بس لا دا أنا لسه بعشقه، وعارفة أن أحمد العوضي بيحبني، وهو عارف أني بحبه، بعيدا عن في سبب من الأسباب مينفعش أطلع أتكلم في ومش خيانة خالص، وفي ناس مش بيعملوا حاجات بقالهم فترة غير أنهم يأذوني.

وأكدت: من ساعة ما الطلاق ما حصل وأنا حاسة أني في حاجة في قلبي وجعاني، ومش عارفة لو شفته في مكان عام هعمل أية، وطول الوقت بهرب، بفتح كل مواقع التواصل الاجتماعي الاقي صورنا مع بعض بتوجع أوي، وبالذات لو أنتِ كمان بتحبي الشخص دا.

حب متبادل

و في شهر رمضان الماضي 2024 تحدث الفنان أحمد العوضي عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وسبب انفصالهما، وشكل علاقتهما بعد الانفصال، مؤكدًا أنه يحبها ولم يكرهها، وذلك خلال حلقته مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامج «ع المسرح»، إذ أشار أنه يحبها ويحترمها وانفصالهما ليس إلا قدرًا، ولكن ياسمين ستظل قصة الحب الأهم في حياته.

كما أوضح الفنان أحمد العوضي، أن هناك فرقا كبيرا بين انتهاء الزواج وانتهاء الحب، مُشددًا على أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز هي الحب الحقيقي في حياته، موضحًا أن الفراق مع انتهاء زواجهما هو قدر ولا يمكن أن يعارضه، وتابع أن انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز كان يسوده الاحترام، وكل شيء في الحياة قضاء وقدر، ولم يقصر أي منهما في حياة الآخر أو كان سيئا مع الآخر، مستكملًا: «أنا عيشت معاها أحلى أيام حياتي.



وأكد «العوضي»، في حواره أنه لا يظلم نفسه، قائلًا: «مش هعيش اللي عيشته معاها، أيام فيها حب ونجاح وأزمات وحروب وكمان فيها مرض وتعب لأنها كانت جنبي لما تعبت بعد ما اطلقنا»، مضيفًا أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز النجمة الأهم في الوطن العربي، بجانب أنها كانت الأهم في حياته.

وتابع: «بعد الانفصال تأثرت نفسيًا ومتكسفش أقول كده وده ملهوش علاقة إني جامد، دي قصة حب كبيرة وإلا مكانتش وصلت للناس بالعمق ده، ومحدش بيضحك على الناس.



فيما قال في مداخلة أخرى لاحد البرامج التليفزيونية عقب الوعكة الصحية التي المت به أثناء تصوير مسلسل حق عرب في رمضان: "ياسمين حرصت على زيارتي منذ اليوم الأول، ولم تكتف بذلك ولكن كل يوم كانت معى بصفة مستمرة».

وتابع: «رغم إننا منفصلين، لما سمعِت إن أحمد تعب في التصوير بعتتلي قالتلي أنت كويس؟ وهي أول واحدة قولتلها، وأنا روحت المستشفى لقيت ياسمين داخلة عليا ومسابتنيش لحظة، وده مش جديد عليها، حبيتها عشان هي بنت أصول، وفيه بينا احترام وأصل، وده ما استغربتوش منها وده كنت مستنيه، وأنا حبيت أطمن كل إخواتي».

وأكد أن ياسمين بالنسبة له كانت الحب الوحيد والحقيقي في حياته الشخصية.



عودة مرتقبة

وبعد هذه التصريحات من الطرفان انتشرت التكهنات حول إمكانية عودتهما بشكل سريع أو استمرار الانفصال، فهل سيعود الثنائي الأقرب لدى الجمهور من جديد؟