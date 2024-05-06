الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"السرب" يكتسح الإيراد اليومى لشباك التذاكر المصرى أمس

فيلم السرب
فيلم السرب

تصدر فيلم السرب، من بطولة النجم أحمد السقا، الإيراد اليومي لشباك التذاكر بدور العرض السينمائية، في خامس أيام عرضه بالسينمات، حيث حقق العمل إيرادات أمس الأحد وصلت إلى 4,303,121 جنيه، ليحقق بذلك أعلى إيراد يومي له منذ انطلاق عرضه بدور السينما يوم الأربعاء الماضي، ويكتسح بذلك قائمة الإيرادات، ويتصدر المركز الأول عن جدارة بفرق كبير عن أقرب منافسيه فيلم "شقو" للنجم عمرو يوسف. 

وينافس "السرب" على إيرادات شباك التذاكر المصري ضمن مجموعة من الأفلام الجديدة التي طرحت في موسم عيد الفطر السينمائي 2024، حيث تعرض في السينمات المختلفة خلال الوقت الحالي 3 أفلام، وهي: شقو لـ عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وفاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد وهنا الزاهد، وعالماشِي من بطولة علي ربيع وآية سماحة.

قصة فيلم "السرب" 

ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا، ضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال فيلم "السرب"

الفيلم بطولة أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد حاتم، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، وانضم إليهم شريف منير، ومحمود عبدالمغني لقائمة ضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال. 

ويعرض فيلم السرب في 102 دار عرض بالقاهرة والمحافظات، ومن المقرر أن ينطلق عرض فيلم السرب يوم الخميس المقبل بدور العرض السينمائية في دول الخليج المختلفة. 

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