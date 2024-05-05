قائمة أفلام شهر مايو بدور العرض السينمائي في مصر

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر عدد من الأفلام الجديدة التي تنضم لأفلام كبار النجوم المعروضة حاليا بدور السينما.

ويشهد شهر مايو عرض أكثر من فيلم جديد قبل انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.

ونستعرض لكم خلال هذه السطور تفاصيل وقائمة أفلام شهر مايو.

قائمة أفلام شهر مايو بدور العرض

فيلم بنقدر ظروفك

قررت الشركة المنتجة لفيلم “بنقدر ظروفك ” للنجم أحمد الفيشاوي، طرحه بجميع دور العرض السينمائي 22 مايو.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم البوستر الدعائي للعمل وتصدر البوستر الرسمي، أبطال الفيلم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير.

قصة الفيلم تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالثمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان، وتشتري بناتها كريمات التجميل بملعقة الآيس كريم، فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

فيلم جوازة توكسيك

طرحت الشركة المنتجة للفيلم الكوميدي جوازة توكسيك البوستر الدعائي للعمل إستعدادًا لطرحه خلال شهر مايو بجميع دور العرض، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟