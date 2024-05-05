الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

غدًا.. رامى صبرى ومسلم يحييان حفل عيد الربيع بالعبور

رامي صبري
رامي صبري

يحيى النجم رامي صبري حفل عيد الربيع غدًا الإثنين، بمدينة العبور ضمن احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، ضمن مشروع حفلات ليالي مصر التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

ويشارك في الحفل النجم مسلم، ويقام الحفل داخل نادي سيتي كلوب العبور بمحافظة القاهرة ضمن فعاليات مشروع ليالي مصر.

تفاصيل حفل رامي صبري ومسلم ضمن ليالي مصر 

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر حفل النجم رامي صبري ومسلم بفئة واحدة بقيمة 300 جنيه مصري، ومن المقرر أن يقدم رامي صبري خلال الحفل العديد من المفاجآت وأغنياته الشهيرة القديمة والحديثة ومنها: "بين الحيطان، والنهايات أخلاق، ويمكن خير، وحياتي مش تمام، وإنتي جنان، وشطبنا"، وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها جمهوره.

ويبدأ حفل النجم رامي صبري ومسلم في تمام الساعة الخامسة مساء، ويستمر الحفل حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ويقدم الفقرة الأولى من الحفل مسلم على أن يختتم الحفل النجم رامي صبري. 

ويفتتح النجم حكيم اليوم أولى حفلات مشروع ليالي مصر برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يحيى حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء اليوم بمدينة شبين الكوم. 

مشروع ليالي مصر

وأطلقت شركات المتحدة برودكشن وتذكرتي برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال أعياد الربيع وشم النسيم، مشروع "ليالي مصر،" وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات. 

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير الصناعة الإعلامية والفنية، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

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