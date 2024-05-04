السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ضمن "ليالى مصر".. حكيم يروّج لحفله فى شبين الكوم غدًا

حكيم
حكيم

روّج المطرب حكيم لحفله الغنائي الجديد ضمن مشروع "ليالي مصر"، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

ونشر حكيم البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، مروجًا لحفله الغنائي المقرر إحياؤه غدا الأحد، في مدينة شبين الكوم، ضمن حفلات "ليالي مصر".

وعلّق حكيم على البوستر: "إن شاء الله يوم الأحد الموافق 5 مايو هاكون مع أحلى جمهور في شبين الكوم، ونعمل أحلى حفلة من سلسلة حفلات ليالي مصر".

تفاصيل حفل حكيم بـ"ليالى مصر" 

ومن المقرر أن يحيي النجم حكيم حفلا غنائيا ضخما، مساء يوم الأحد، داخل نادي "سيتي كلوب" بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. وطرح موقع تذكرتي التذاكر للجمهور بسعر موحد، وهو 300 جنيه للتذكرة. 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الخامسة مساء ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل. ويقدم حكيم خلال الحفل لجمهوره باقة متنوعة من أشهر أغنياته المختلفة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا. 

مشروع ليالى مصر

برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، خلال أعياد الربيع وشم النسيم، مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

ويأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

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