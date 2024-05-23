مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024

يترقب مشجعي كرة القدم موعد مباريات الزمالك القادمة بعد الاستحقاق الذي حصده في كأس الكنفدرالية منذ عدة أيام، واليوم يخوض مباراته في الدوري المصري أمام مودرن فيوتشر.

ننشر في التقرير التالي جدول مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024، وعلى رأسها مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في تمام الساعة 19:00.

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر على قناة أون تايم سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة كالياري وفيورنتينا في تمام الساعة 21:45.

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة أبها والخليج في تمام الساعة 21:00.

مباراة الأخدود والوحدة في تمام الساعة 21:00.

مباراة الاتفاق الشباب في تمام الساعة 21:00.

الفتح والحزم في تمام الساعة 21:00.

مباراة الفيحاء والتعاون في تمام الساعة 21:00.

مباراة الهلال والطائي في تمام الساعة 21:00.

مباراة الاتحاد وضمك في تمام الساعة 21:00.

مباراة الرائد والأهلي في تمام الساعة 21:00.

مباراة الرياض والنصر في تمام الساعة 21:00.

مواعيد مباريات الرابطة التونسية المحترفة

مباراة البنزرتي وقوافل قفصة في تمام الساعة 17:30.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة الاتحاد السكندري والزمالك يوم الإثنين 27 مايو 2024 في تمام الساعة 07:00.

ضمن مباريات كأس مصر تقام مباراة الزمالك وبروكسي يوم الخميس 30 مايو 2024 في تمام الساعة 08:00.

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك يوم السبت 15 يونيو 2024 في تمام الساعة 07:00.

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الإثنين 17 يونيو 2024 في تمام الساعة 07:00 .

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الجمعة 21 يونيو 2024 في تمام الساعة 07:00.

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في تمام الساعة 07:00.

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم السبت 29 يونيو 2024 في تمام الساعة 07:00.