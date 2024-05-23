الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يترقب مشجعي كرة القدم موعد مباريات الزمالك القادمة بعد الاستحقاق الذي حصده في كأس الكنفدرالية منذ عدة أيام، واليوم يخوض مباراته في الدوري المصري أمام  مودرن فيوتشر.

ننشر في التقرير التالي جدول مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024، وعلى رأسها مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في تمام الساعة  19:00.

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر على قناة أون تايم سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة كالياري وفيورنتينا في تمام الساعة 21:45.

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة أبها والخليج في تمام الساعة 21:00.

مباراة الأخدود والوحدة في تمام الساعة 21:00.

مباراة الاتفاق الشباب في تمام الساعة 21:00.

الفتح والحزم في تمام الساعة 21:00.

مباراة الفيحاء والتعاون في تمام الساعة 21:00.

مباراة الهلال والطائي في تمام الساعة 21:00.

مباراة الاتحاد وضمك في تمام الساعة 21:00.

مباراة الرائد والأهلي في تمام الساعة 21:00.

مباراة الرياض والنصر في تمام الساعة 21:00.

مواعيد مباريات الرابطة التونسية المحترفة

مباراة البنزرتي وقوافل قفصة في تمام الساعة 17:30.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة الاتحاد السكندري والزمالك يوم الإثنين  27 مايو 2024 في تمام الساعة 07:00. 
ضمن مباريات كأس مصر تقام مباراة الزمالك وبروكسي يوم الخميس  30 مايو 2024 في تمام الساعة 08:00.

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك يوم السبت 15 يونيو 2024 في تمام الساعة 07:00.

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الإثنين   17 يونيو  2024 في تمام الساعة  07:00 .
ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الجمعة  21 يونيو 2024 في تمام الساعة 07:00.

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في تمام الساعة 07:00. 

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم السبت  29 يونيو 2024 في تمام الساعة 07:00.

txt

كرة يد: الزمالك يفوز على الأهلي ويعادل سلسلة نهائي دوري المحترفين.. والحسم يتأجل للجمعة

txt

اتجاه لتأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى كأس مصر (خاص)

مواعيد مباريات مواعيد مباريات الدورى المصرى مباريات الدوري المصري مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر قناة أون تايم سبورت الزمالك وفيوتشر

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 /5 /2024 فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 مايو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة