الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

البحث عن مواعيد مباريات اليوم من أكثر الموضوعات التي تهم عشاق كرة القدم في مختلف دول العالم لمشاهدة مباريات فرقهم المفضلة الإقليمية والأوروبية والمحلية. 

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 وكذلك مواعيد مباريات الأهلي القادمة. 

مواعيد مباريات اليوم في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز

مباراة الترسانة وحرس الحدود في تمام الساعة  17:00 والتي يمكن مشاهدتها على قناة On Time Sport. 

مباراة سبورتنج ومنتخب السويس في تمام الساعة 17:00 والتي يمكن مشاهدتها على On Time Sport. 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

مباراة أتالانتا وباير ليفركوزن في تمام الساعة 22:00. 

مواعيد مباريات الرابطة التونسية المحترفة

مباراة مستقبل سليمان ومستقبل المرسى في تمام الساعة 17:30. 

مباراة اتحاد تطاوين واتحاد بن قردان في تمام الساعة 17:30. 

مواعيد مباريات دوري نجوم العراق

مباراة دهوك والزوراء في تمام الساعة  20:15. 

مباراة زاخو وأربيل في تمام الساعة  20:15. 

مباراة القوة الجوية والكهرباء في تمام الساعة  18:15. 

مباراة كربلاء ونفط ميسان في تمام الساعة  18:15. 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 2024 ولقاءات الأهلي والزمالك المقبلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الأهلي القادمة 

ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي يوم السبت 25 مايو  2024 في تمام الساعة 08:00. 

ضمن مباريات كأس مصر تقام مباراة الأهلي و الألومنيوم يوم الأربعاء  29 مايو 2024 في تمام الساعة  08:00. 

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة  فاركو والأهلي يوم الجمعة 14 يونيو  2024 في تمام الساعة 07:00. 

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة  الاتحاد السكندري والاهلي يوم الثلاثاء 18 يونيو  2024 في تمام الساعة  07:00. 

ضمن مباريات الدوري المصري  تقام مباراة الأهلي والداخلية يوم الجمعة 21 يونيو 2024  في تمام الساعة 07:00. 

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة  الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024  في تمام الساعة 07:00.

 

اقرأ المزيد 

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم 

txt

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 والقنوات الناقلة لها

txt

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات مباريات اليوم مباريات الدوري الاوروبي مباريات الأهلي الاهلى دورى ابطال افريقيا

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 22 مايو 2024

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائى 2024 الترم الثانى بالاسم والرقم القومى

متعهدة بتعقب السنوار.. أمريكا تبلغ إسرائيل بمخاوف بايدن بشأن الغزو البرى لرفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى