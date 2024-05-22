البحث عن مواعيد مباريات اليوم من أكثر الموضوعات التي تهم عشاق كرة القدم في مختلف دول العالم لمشاهدة مباريات فرقهم المفضلة الإقليمية والأوروبية والمحلية.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 وكذلك مواعيد مباريات الأهلي القادمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز

مباراة الترسانة وحرس الحدود في تمام الساعة 17:00 والتي يمكن مشاهدتها على قناة On Time Sport.

مباراة سبورتنج ومنتخب السويس في تمام الساعة 17:00 والتي يمكن مشاهدتها على On Time Sport.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

مباراة أتالانتا وباير ليفركوزن في تمام الساعة 22:00.

مواعيد مباريات الرابطة التونسية المحترفة

مباراة مستقبل سليمان ومستقبل المرسى في تمام الساعة 17:30.

مباراة اتحاد تطاوين واتحاد بن قردان في تمام الساعة 17:30.

مواعيد مباريات دوري نجوم العراق

مباراة دهوك والزوراء في تمام الساعة 20:15.

مباراة زاخو وأربيل في تمام الساعة 20:15.

مباراة القوة الجوية والكهرباء في تمام الساعة 18:15.

مباراة كربلاء ونفط ميسان في تمام الساعة 18:15.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي يوم السبت 25 مايو 2024 في تمام الساعة 08:00.

ضمن مباريات كأس مصر تقام مباراة الأهلي و الألومنيوم يوم الأربعاء 29 مايو 2024 في تمام الساعة 08:00.

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة فاركو والأهلي يوم الجمعة 14 يونيو 2024 في تمام الساعة 07:00.

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة الاتحاد السكندري والاهلي يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 في تمام الساعة 07:00.

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة الأهلي والداخلية يوم الجمعة 21 يونيو 2024 في تمام الساعة 07:00.

ضمن مباريات الدوري المصري تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في تمام الساعة 07:00.

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