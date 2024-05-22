الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتجاه لتأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى كأس مصر (خاص)

الأهلي
الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة خاصة مع رئيس اتحاد الكرة جمال علام، لحل أزمة مشاركة الدوليين في بطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن ينضم لاعبو الأهلي الدوليون لمعسكر منتخب مصر بعد مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 25 من الشهر الجاري وذلك استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعلم “الدستور” من مصادره الخاصة، أن هناك جلسة جمعت الخطيب وجمال علام حيث استقرا على تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر لوقت لاحق.

8 لاعبين من الأهلى على رادار حسام حسن استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

وضع حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب الوطنى، 8 لاعبين من الأهلى في حساباته للانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل، الذي ينطلق يوم 28 من الشهر الجاري استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

ووفقًا لمصدر داخل الجهاز الفني لـ المنتخب، فإن لاعبي الأهلي الذين اقتربوا من التواجد في معسكر الفرعنة المقبل هم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور، وما زال موقف حسين الشحات وكريم فؤاد معلقًا ولم يحدد حسام حسن مصيرهما من الانضمام للمنتخب.

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن القائمة النهائية للمنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة، ويدرس تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب لما بعد مباراة الأهلي والترجي التونسي المقرر لها يوم 25 من الشهر الجاري في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان حسام حسن قد استقر على اختيار 7 محترفين للمعسكر المقبل هم محمد صلاح  لاعب ليفربول الإنجليزي، محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، محمد شريف لاعب الخليج السعودي.

الخطيب محمود الخطيب الاهلى جمال علام اتحاد الكرة كاس مصر

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