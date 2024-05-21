كرة يد: الزمالك يفوز على الأهلي ويعادل سلسلة نهائي دوري المحترفين.. والحسم يتأجل للجمعة

فاز رجال الزمالك لكرة اليد على الأهلي بنتيجة 29/25 في ثاني مواجهات سلسلة نهائي دوري المحترفين، والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويُقام نهائي دوري هذا الموسم بنظام best of three، حيث يحتاج كل فريق لتحقيق فوزين من أجل اقتناص اللقب.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد ويسعى للاحتفاظ به وتحقيقه للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، فيم يسعى الزمالك لاستعادة اللقب وتحقيقه للمرة 20 في تاريخه.

وصف المباراة

تقدم الأهلي مبكرًا عن طريق أحمد عادل قبل أن يتعادل شادي خليل بعد مرور الدقيقة الأولى.

وتمكن الأهلي من التقدم مبكرًا بفضل دفاعاته القوية وتألق عبد الرحمن حُميد الذي تصدى لانفرادين متتاليين أمام كل من أحمد الأحمر وعمر الفولي.

واستغل هجوم الأهلي تألق دفاعه لينجح في توسيع الفارق مبكرا لتصبح النتيجة 5/1 مع ورور ست دقائق، ليلجأ جهاز الزمالك الفني بقيادة إيهاب محسن وهتلر لطلب الوقت المستقطع الأول مبكرًا.

عقب الوقت المستقطع سجل الزمالك هدفين عن طريق أحمد حسام وأكرم يسري، فيم سجل الأهلي مثلهما عن طريق عبد الرحمن فيصل ومحسن رمضان لتصبح النتيجة 7/3 مع مرور عشر دقائق.

وحصل إبرهيم المصري على إيقاف لمدة دقيقتين بعد جذبه لقميص أحد لاعبي الزمالك.

قلص الزمالك الفارق عن طريق رميتين جزائيتين سجلهما أكرم يسري لتصبح النتيجة 7/5 مع انتصاف الشوط الأول تمامًا.

سجل الأهلي هدفين جديدين عن طريق أحمد عادل وفيصل فيم أضاف الزمالك هدفيه السادس والسابع عن طريق خالد وليد وعمر الفولي لتصبح النتيجة 9/7 مع مرور 18 دقيقة.

أشهر علاء حسن وحسام معتمد حكام المباراة البطاقة الحمراء بوجه إبرهيم المصري نجم دفاع الأهلي في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بعده تدخله على الفولي، وقلص خالد وليد الفارق لهدف وحيد لتصبح النتيجة تقدم الأهلي 9/8.

واصل حُميد تألقه وتصدى لتصويبة زملكاوية قوية قبل أن يسجل محسن رمضان هدف الأهلي العاشر سريعًا.

عاد حكام المباراة لإشهار بطاقة حمراء جديدة بوجه ياسر سيف لاعب دائرة الأهلي الذي دخل للتو بديلا لإبرهيم المصري.

وسجل محمد لاشين هدفا جديدا للأهلي على الرغم من النقص العددي ليتقدم الأحمر 11/8 مع مرور 24 دقيقة.

قلص الزمالك الفارق لهدف واحد استغلالا لنقص الأهلي العددي لتصبح النتيجة 11/10 مع مرور 26 دقيقة.

ظل الأهلي متقدما إلى أن تمكن الزمالك من إدراك التعادل لأول مرة مع الثانية الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه زياد حشاد، لينتهي نصف اللقاء الأول بتعادل الفريقين 14/14.

بدأ الشوط الثاني بتألق جديد لحُميد الذي تصدى لتصويبة من أحمد الأحمر، وسجل كل فريق هدف ليستمر التعادل 15/15.

عاد الأهلي للتقدم بعد دقيقتين عن طريق عبد العزيز إيهاب لتصبح النتيجة 16/15.

أدرك أكرم يسري التعادل للزمالك من رمية جزائية جديدة في الدقيقة 36، إلا أن أحمد عادل تقدم للأهلي سريعا من جديد بنتيجة 17/16.

تألق حُميد وتصدى لتصويبة من عمر الفولي لترتد بهدف أهلاوي سريع للغاية عن طريق عبد الرحمن فيصل لتصبح النتيجة 18/16.

تمكن الزمالك من العودة وتعديل النتيجة من جديد بهدفين من محمد عبد الغني وأحمد الأحمر.

تألق حارس الزمالك محمود خليل (فلفل) وتصدى لرمية جزائية هامة أمام عمر كاستلو ليحافظ على التعادل لفريقه، قبل أن يتقدم الأبيض بتصويبةقوية من مودي.

حصل سيف هاني (فوكس) لاعب دائرة الأهلي على إيقاف لمدة دقيقتين بقرار جديد من حكام المباراة مع انتصاف الشوط الثاني.

سجل كاستلو هدف التعديل للأهلي من جديد عن طريق رمية جزائية في الدقيقة 46 قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل التقدم للأهلي من هجمة سريعة للغاية بعد خطأ مهاجم على الزمالك.

واحتسب حكام المباراة إيقاف جديد لدقيقتين على لاعب الأهلي محسن رمضان وعدل الزمالك النتيجة لتصبح 20/20 عن طريق عمر الفولي.

تقدم الفولي للزمالك بهدف جديد قبل أن يتعادل الأهلي سريعا عن طريق إسلام راضي قبل 10 دقائق على النهاية.

تقدم الأهلي من جديد بنتيجة 22/21 عن طريق المتألق عبد الرحمن فيصل قبل تسع دقائق من النهاية.

وتعادل الزمالك عن طريق عمر بكار بعد تمريرة سحرية من أحمد الأحمر.

استمر مسلسل الإيقافات على لاعبي الأهلي وهذه المرة كان من نصيب محمد مجدي، مع احتساب رمية جزائية للزمالك تقدم منها أحمد الأحمر بنتيجة 23/22، قبل ست دقائق من النهاية.

وعزز زياد حشاد تقدم الزمالك بفارق هدفين لأول مرة قبل خمس دقائق من نهاية المباراة استغلالا لنقص الأهلي العددي.

قلص كاستلو الفارق لهدف عن طريق رمية جزائية حصل عليها عبد الرحمن فيصل في الدقيقة 56/.

أعاد أكرم يسري فارق الهدفين للأبيض من جديد عن طريقة رمية جزائية حصل عليها زميله زياد حشاد.

وسع الزمالك الفارق لأول مرة لثلاثة أهداف، عن طريق خالد واليد لينهي المباراة إكلينيكيا لصالح الأبيض قبل أقل من دقيقتين على النهاية، قبل أن يضيف أحمد الأحمر هدف جديد لتصبح النتيجة 28/24.

سجل مودي هدف جديد للزمالك ورد زيزو بهدف أحمر لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 29/25.

وتُقام المواجهة الأخيرة والفاصلة في صالة حسن مصطفى مساء الجمعة المُقبل.