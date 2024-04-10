الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يواجه الزمالك يومى 17 و21 مايو لتحديد بطل دورى المحترفين لكرة اليد

فريق الأهلى لكرة
فريق الأهلى لكرة اليد

أنهى الفريق الأول بنادي الأهلي مرحلة المنافسة على اللقب في دوري المحترفين لكرة اليد بالفوز على سبورتنج 36 – 25 في المرحلة الرابعة عشرة والأخيرة التي شهدت أيضا هزيمة الزمالك أمام الجزيرة بنتيجة 24 -26 وفوز البنك الأهلي على هليوبوليس 32 – 26 وطلائع الجيش على سموحة 31 – 26.

وتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق عشر نقاط عن الزمالك، وجاء فريق البنك الأهلي في المركز الثالث برصيد 29 نقطة يليه سبورتنج 24 نقطة والجزيرة 23 نقطة وطلائع الجيش 21 نقطة وهليوبوليس 15 نقطة، وأخيرا سموحة برصيد ثلاث نقاط.

وسيلتقي الأهلي والزمالك لتحديد بطل الدوري يومى 17 و21 مايو المقبل، وفي حالة اللجوء لمباراة فاصلة ستقام يوم 24 مايو، كما يلتقي فريقا البنك الأهلي وسبورتنج لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي منافسات مرحلة البقاء بدوري المحترفين لكرة اليد، أسفرت مباريات السبوع الرابع عشر والأخير عن فوز المعادي على الأوليمبي 27 -24 وأصحاب الجياد على الطيران 25 – 22 والترسانة على العبور 31 – 21 وفاز الزهور على الشمس 35 -33 برميات الترجيح.

وتصدر الطيران جدول مرحلة البقاء برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزهور الذي جاء ثانيا برصيد 32 نقطة يليه المعادي وأصحاب الجياد ولكل منهما 30 نقطة والأوليمبي 27 نقطة والشمس 26 نقطة والترسانة 14 نقطة، وأخيرا العبور برصيد نقطتين.

من ناحية أخري توج فريق الأهلي بلقب بطولة كأس مصر للناشئات مواليد 2006 بعد فوزه على نادى 6 أكتوبر بنتيجة 40 - 27 فى المباراة التى أقيمت على الصالة المغطاة بنادى هليوبوليس بمدينة الشروق وحصل نادى باكوس على الميدالية البرونزية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 36 – 24.

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