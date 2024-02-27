الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يواجه سموحة والأهلى مع هليوبوليس فى دورى المحترفين لكرة اليد

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

تقام اليوم أربع مباريات في الأسبوع الثامن بمرحلة حسم اللقب في دوري المحترفين لكرة اليد تبدأ في الرابعة عصرا بمباراتي الزمالك مع سموحة وطلائع الجيش مع سبورتنج ثم يلتقي الجزيرة مع البنك الأهلي في السادسة مساء وفي التوقيت ذاته يلتقي هليوبوليس مع الأهلي.

الأهلي في الصدارة 

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 26 نقطة يليه الزمالك 23 نقطة والجزيرة والبنك الأهلي ولكل منهما 14 نقطة وهليوبوليس 13 نقطة وسبورتنج 12 نقطة وطلائع الجيش 8 نقاط وأخيرا سموحة برصيد نقطتين.

مباريات مهمة في صراع الهبوط

وفي الأسبوع الثامن لمرحلة البقاء في دوري المحترفين تقام اليوم أربع مباريات تبدأ في السادسة مساء بمباراة الترسانة مع الأوليمبي ثم يلتقي الطيران مع الزهور في الثامنة مساء وفي نفس التوقيت يلتقي المعادي مع الشمس والعبور مع أصحاب الجياد.

ويتصدر الطيران مجموعة الهبوط برصيد 19 نقطة يليه أصحاب الجياد والزهور ولكل منهما 18 نقطة والأوليمبي والشمس ولكل منهما 15 نقطة والمعادي 14 نقطة والترسانة 11 نقطة وأخيرا العبور برصيد نقطتين.

من ناحية أخرى قرر اتحاد كرة اليد إقامة مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس مصر للرجال يوم 8 مارس المقبل حيث يلتقي سموحة مع هليوبوليس وطلائع الجيش مع البنك الأهلي والزمالك مع اتحاد الشرطة وسبورتنج مع أصحاب الجياد.

دوري المحترفين لكرة اليد الزمالك الاهلى هليوبوليس سموحة

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