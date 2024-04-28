غرفة صناعة الحبوب: تخفيض أسعار المكرونة بنسبة 30%

بعد تراجع سعر الدقيق ..

عقدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعًا مع أصحاب المطاحن المنتجة للدقيق استخراج 72% المستخدم في إنتاج الخبز السياحي "الحر" والفينو للتأكيد على استمرار تخفيض سعر الدقيق للمخابز السياحية، بحيث لا يتجاوز سعر الطن 16 ألف جنيه بعدما كان يتراوح سعره من 21 ألفًا إلى 22 ألف جنيه، وذلك بحضور حسين بودى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس رابطة أصحاب المطاحن، وأحمد إسماعيل نائب رئيس شعبة المكرونة وعضو مجلس إدارة بالغرفة ورؤساء الشعب بالغرفة وداليا سامى المدير التنفيذي للغرفة، ورشا عبدالمعز نائب الرئيس التنفيذي.

وخلال الاجتماع برئاسة النائب طارق حسانين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، تم الإعلان عن مبادرة لتخفيض أسعار سلعة المكرونة بنسبة 30% في الأسواق بعد تراجع سعر الدقيق المستخدم في إنتاج سلعة المكرونة حيث أصبح لا يتعدى سعره 17 ألف جنيه بعدما كان يتجاوز 25 ألفًا و26 ألف جنيه للطن، لافتًا الى استمرار تخفيض سعر الدقيق في الوقت الحالي، كما أن غرفة صناعة الحبوب وأعضاء الغرفة من شركات المطاحن وأصحاب الشركات المنتجة للسلع الأساسية لديهم الحرص الكامل على الوقوف بجانب الحكومة من أجل تفادى أي أزمات وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عدالة في إطار حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين مخزون من كافة المنتجات يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة، وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية على مدار الفترات الماضية.

استمرار طرح الخبز السياحى والفينو بأسعار مخفضة

كما تم الاتفاق على استمرار طرح الخبز السياحى والفينو بأسعار مخفضة وفقًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من طرح سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا ووزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا، ووزن 25 جرامًا بـ 50 قرشًا وبالنسبة للخبز الإفرنجي "الفينو" يتم طرح الرغيف وزن 50 جرامًا بـ150 قرشًا ووزن 35 جرامًا بـ100 قرش مع الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% 16 ألف جنيه حاليًا.