إعلام عبرى: تسلل مسيرات نحو المستوطنات الشمالية على الحدود مع لبنان

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أمس الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان جراء تسلل طائرات بدون طيار.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صفارات الإنذار في المستوطنات التي تم إخلاؤها إلى حد كبير في راموت نفتالي ومجلس ميفوت هيرمون الإقليمي ومالكيا وإفتاخ وديشون وكريات شمونة.

ويأتي الحادث بعد فترة وجيزة من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة أصابت موقعين لإطلاق صواريخ حزب الله في حلتا وكفرهمام جنوب لبنان في وقت سابق من هذا المساء.