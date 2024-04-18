الخميس 18 أبريل 2024
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مصر

غرفة صناعة الحبوب: سعر رغيف الفينو الصغير جنيه ووزن 70 جرامًا بـ1.5 جنيه

جريدة الدستور

قال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، إن سعر الخبز السياحى زنة 80 جرامًا يصل 1.5 جنيه، وزنة 40 جرامًا يبلغ 75 قرشًا، وزنة 25 جرامًا سيكون 50 قرشًا.

وعن أسعار الفينو قال في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، إن زنة 35 جرامًا سيكون بجنيه، ووزن 70 جرامًا سيكون بجنيه ونصف.

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، إن هناك استقرارًا فى أسعار السلع، والفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار فى أسعار السلع وخلق فرص العمل.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أكد أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحًا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.

وتابع في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن هناك حصرًا كاملًا للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاضًا 27% للسلع العامة.

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